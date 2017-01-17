İstanbul'un ilk saykodelik rock grubu Dinar Bandosu, 17 Ocak'ta IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde sizlerle...



"Ehlileştirilemeyen, asi, bağımsız sanat çetesi!"



Dinar Bandosu, bir İstanbul psychedelic (saykodelik) rock grubudur. Öncelikle 70'li yıllarda boy gösteren, sonra da 90'lı yıllarda ikinci dalga olarak karşımıza çıkan Türk yeraltı müziğini miras almış olan grup, bu müziği dünya coğrafyası ile genişleterek, evrensel boyutta geçmişten geleceğe taşımayı hedeflemektedir. 2003 yılında kurulan grubun 2007 çıkışlı "Saykodelikdeşik", 2010 çıkışlı "Aya da Gidelim Osman" ve 2014 çıkışlı "Dinar Bandosu" adlı üç stüdyo albümü bulunmaktadır. Son albümünü Sony Music Türkiye'den yayınlayan grup, dördüncü albüm için çalışmalarını yürütmektedir.



Grubun adı, şair Ece Ayhan'ın hayalinde canlandırdığı ünlü Türk yazarları ve sanatçılarının birer enstrüman çaldıkları müzik topluluğu olan "Dinar Bandosu"ndan gelmektedir. Tıpkı bu hayali bando gibi, Dinar Bandosu da resim, edebiyat, mimarlık gibi sanat dallarıyla uğraşan bir "sanat çetesi"dir. "Selamsız Bandosu" filmine konu olan Dinar Bandosu'na benzer şekilde bizim Dinar Bandosu da klasik batı müziğini kendi havasında çalmaktadır.



Asaf Zeki Yüksel (ney, teremin, trompet, su borusu, geri vokal), Yılma Karatuna (vurmalılar, geri vokal), Ali Asaf Sarıca (solist), Douglas Vegas (elektrik gitar), Erdem Aydaş (bas gitar), Kayahan Balta (elektrik gitar, perküsyon) ve Okan Yılmaz (klavye)'dan müteşekkil grubun seslerini Mustafa Sarıoğlu (ses mühendisi) dizginlemektedir.



Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konser veren Dinar Bandosu, müzikal köklerine modern erimlerle uzanan bir sanat gölgesi altında, görülmeyen sesleri sizlere ulaştırmak için 17 Ocak gecesi Ataşehir If Performance Hall'da sahne alıyor. Çarşamba günü işe geç kalacak kadar enerjinizi tüketeceğiniz Dinar Bandosu'nun bu sahne performansını kaçırmayın.