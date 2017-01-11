Dinamo Kiev, Vida İçin Galatasaray'dan 10 Milyon Euro İstedi

Galatasaray'ın stoper transferi için görüşmelerde bulunduğu Domagoj Vida için kulübü Dinamo Kiev, 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep etti.

Sarı kırmızılılardan alınan bilgilere göre Vida için istenen bu bedelin transferi çıkmaza soktuğu öğrenildi. Yönetimin 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif ettiği Dinamo Kiev'in 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri reddettiği aktarıldı. Öte yandan Vida'ya İngiltere'den Sunderland kulübünün de talip olduğu ifade edildi.

HUGO İÇİN HABER BEKLENİYOR

Galatasaray, Vida'dan gelen olumsuz haberler sonrasında ibreyi Brezilya'ya çevirdi.

Palmeiras'tan Vitor Hugo için teklif yapıp beklemeye geçen sarı kırmızılı yönetim oyuncunun 7 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim talep etti. İlk aşamada Brezilya ekibine 4 milyon Euro'luk bir teklif sunan Galatasaray'ın Hugo transferiyle ilgili bu hafta içerisinde sonuç alması bekleniyor.