Din Görevlisinden Hayvansever Yaşlı Kadına Şiddet

İZMİR'in İzmir'in Torbalı İlçesi'nde kör ve sakat bir köpeğin bakımını yapan 74 yaşındaki Fatma Özkan, İzmir Müftülüğü'nde din görevlisi M.Ö ve eşinin saldırısına uğradı. Şiddet görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırırken M.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



Ayrancılar Mahallesi'nde oturan Fatma Özkan, evinin bulunduğu sitenin bahçesinde sakat ve kör bir köpeğin bakımını üstlendi. Köpeğin yanı sıra çevredeki sokak hayvanlarının da bakımını yapan yaşlı kadın, İzmir Müftülüğü'nde din görevlisi olarak çalışan komşusu M.Ö. ve eşi D.Ö. tarafından önü kesildi. "Bu köpeğe bakmayacaksın" diyen M.Ö, iddiaya göre göğsüne vurduğu Fatma Özkan'ın elindeki pazar arabasını yere çarptı. Hızını alamayarak sitede bulunan kedi barınaklarını da dağıttı. Ardından M.Ö., tekrar yaşlı kadının üzerine yürüdü. Site görevlisi araya girerek, olayın daha fazla büyümesini önledi. O anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan şiddet görüntüleri hayvan hakları savunucularını tepkisine neden oldu. Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Bayriersoy, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 'kadına şiddet ve saldırı' suçlamasıyla M.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu üyeleri de İzmir Müftülüğü'ne dilekçe göndererek kişi hakkında soruşturma açılmasını istedi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi Fevziye Özkan, şiddete uğrayan hayvansever Fatma Özkan'ın komşusunun kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Telefondaki komşusu, yıllardır sahipsiz hayvanları besleyen Fatma Özkan'ın durumuna çok üzüldüğünü söyledi. Özkan'ın yaşlı olduğunu ve yaşadığı olay nedeniyle çok korktuğunu da anlattı. Bunun üzerine yasal süreci başlatmalarını, Fatma Özkan'ın darp raporu alıp, şikayetçi olmasını önerdim. Konfederasyon olarak harete geçtik. Özkan'a şiddet uygulayan kişinin Müftülük'te çalıştığını öğrendik. Mütftülüğe soruşturma açılması konusunda dilekçelerimizi yolladık. Hayvan korumacıları bu duruma tahammül edemedi. Ülkemizde hayvanlara karşı artan şiddetin zamanla insanlara kadar geleceği düşüncesiyle Müftülüğe gönderilen dilekçelere geniş katılım oldu. O kişinin ceza alması gerekir. Bu sahış 3-5 TL idari para cezası ile kurtulmamalı. Hayvanlara zülüm edenler, mutlaka hapis cezası alması gerekir. 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun TCK kapsamına alınmasını istiyoruz." - İzmir