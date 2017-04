Din Görevlilerinden "Öğrenci Evi Projesi" İçin Tanıtım Filmi

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Müftülüğünce 2014 yılında başlatılan "Cami Öğrenci Evi" adlı projeye katkı sağlamak için bir vaiz ve imam 35 dakikalık tanıtım filmi çekti.



Müftülüğün 2014 yılından beri devam ettirdiği proje ile kentte cami yakınında kiralanan evlerde üniversite öğrencilerine sıcak yuva imkanı sunuluyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve valiliğinin desteği, hayırsever cami cemaatinin de katkısı ile yürütülen proje sayesinde, Tokat'a üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında destek olunurken, toplumsal bağların güçlenmesi de sağlanıyor.



Projeyi anlatmak ve tanıtmak için kentte görev yapan vaiz Abdullah Çolak ve Sofular Camisi İmamı Süleyman Zengin, yaklaşık 3,5 ay boyunca günlük 3 saat çalışarak 35 dakikalık film hazırladı.



Belgeselde Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Müftüsü Ahmet Erdem, evlerden sorumlu cami imamları ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerine yer verildi. Müftülüğün web sitesine ve sosyal medyaya yüklenen belgesel, çok sayıda kişi tarafından izlendi.



Müftü Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje fikrinin 2014 yılındaki "Cami ve Gençlik" konusunun işlendiği Cami ve Din Görevlileri Haftası'nda çıktığını hatırlattı.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 30 bin öğrencinin eğitim gördüğüne işaret eden Erdem, "Müftülük olarak bir kısım öğrencinin de elinden biz tutalım diye yola çıktık. Bu gençlerimizi cami ile özleştirelim, cami merkezli düşüncesinden hareketle 'Cami öğrenci evi' dedik. Şu anda 26 öğrenci evimiz var. Bu müftülüğe ağır gelebilir. Her evin kirasını bir cami üstlenirse ağır gelmez. Bunu camiye mal ettiğimizde Tokat'a caminin görevlisi ve cemaatine mal etmiş oluyoruz. Böyle çok güzel de oldu." dedi.



Evlerde kalan öğrenciler ile ilgili bilgiler de paylaşan Erdem, şöyle konuştu:



"16 erkek öğrenci ve 9 kız öğrenci evimiz var. 93 erkek ve 55 kız öğrencimiz olmak üzere 148 öğrencimiz barınıyor. Evlerimizde Türkiye'nin her vilayetinden öğrencimiz var. Biz öğrencileri, yurtta kalacak yer bulamayan, maddi imkanları kısıtlı öğrencilerden seçiyoruz. Öğrencilerimize Diyanet İşleri Başkanlığımızın denetimi ve kontrolünde barınma imkanları sağlıyoruz. Öğrencilerden herhangi bir ücret almıyoruz. Valimiz Sayın Cevdet Can'ın işin başından beri projemize büyük destekleri var. "



Yaklaşık 4 ay önce personelden proje ile ilgili tanıtım filmi çekimi talebi geldiğini anlatan Erdem, "Bu çocuklarımıza bizim hocalarımız yeri geliyor 'baba' yeri geliyor 'anne' oluyorlar. Bu projeyi arkadaşlar bir belgesel haline getirdiler." ifadelerini kullandı.



"Amacımız bu evlerin diğer illerimizde de yaygınlaşması"



Vaiz Abdullah Çolak da "Cami öğrenci evlerinin" tüm Türkiye'de yayılması adına imam arkadaşı Süleyman Zengin ile film çektiklerini söyledi.



Filmin çok ilgi gördüğünü, izleyenlerin olumlu görüş belirttiğini aktaran Çolak, "Müftülüğümüze bu projeyi başlattıkları için teşekkür ettiler. Amacımız bu evlerin diğer illerimizde de yaygınlaşması. Öğrencilerin en büyük sorunu barınma. Diğer illerimizde de bu tür evler açılırsa bu sorunun azalacağını düşünüyorum. Buna yaklaşık 3,5 aylık bir zaman ayırdık. Camilerdeki hocalarımız ile evlerde kalan öğrencilerimiz bize yardımcı oldular." diye konuştu.



Sofular Camisi İmamı Süleyman Zengin ise projeye destek düşüncesiyle belgesel çekme fikrinin ortaya çıktığını, bu kadar ilgiyi tahmin edemediklerini belirterek, "Belgeselimizi isteyen müftülüklere göndereceğiz. İnşallah diğer illerimizde de bu evler artar. Belgeseli çekerken zaman zaman zorlukları oldu. Zorlukları Diyanet Vakfımızın ve müftülüğümüzün destekleriyle aştık." dedi.