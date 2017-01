Din Adamlarından Teröre Karşı Ortak Mesaj

LALE KÖKLÜ - Ezan ve çan seslerinin birbirine karıştığı, aynı cadde üzerinde kilise, havra ve caminin bulunduğu Hatay'da din adamları, terör saldırılarını kınayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.



Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, AA muhabirine, terörün hiçbir dinde yeri olmadığını söyledi.



Nereden ve ne sebeple gelirse gelsin terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kavillioğlu, "İslam dini barış, hoşgörü, esenlik dinidir, sevgili peygamberimiz bin 400 sene öncesinden bunu ilan etmiştir, Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de haksız yere bir insanı katledenin bütün insanlığı katletmiş gibi olacağını, bir insanın hayatını kurtaranın da tüm insanlığın hayatını kurtarmış gibi sevaba girdiğini beyan buyurmuştur. İnsanlar ya bizim din kardeşimizdir, ya da bizim inancımızda değilse yaratılışta bizim gibi bir insandır. Onun için terörün her türlüsünü lanetliyorum, kınıyorum." dedi.



Milletçe, hep birlikte birlik ve beraberlik içinde terör saldırılarına karşı dik durulması gerektiğinin altını çizen Kavillioğlu, şöyle devam etti:



"Hatay'da da Sunni, Alevi Müslüman kardeşlerimiz, aynı şekilde Hristiyan vatandaşlarımız ki bunların 3 mezhebi de burada var ve Musevi kardeşlerimiz bu memlekette birlik ve beraberlik içinde yaşamışlar. Mardin'de, İstanbul'da her kesimden, inançtan, renkten insanlar var ve yıllarca kardeşçe yaşamıştır. Dünya o kadar geniştir ki herkese yeter. Neyimizi bölüşemiyoruz, insan gibi yaşamak varken insanların birbirine değer vermesi varken hele hele yılbaşı gecesinde yapılan katliamı tasvip etmek, onu hoş görmek mümkün mü? İnsanların inancı ne olursa olsun, yaşayış tarzı ne olursa olsun neticede insandır, her hayat kutsaldır ve İslamın görüşü de budur, terörün ise dili, dini ve ırkı yoktur."



"Hiçbir din 'insanı öldür' demez"



Yahudi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da terör olaylarını nefret ve şiddetle kınadıklarını söyledi.



Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu toplumsal barışın Hatay'dan tüm ülkeye dağılmasını istediklerini aktaran Cunedioğlu, şöyle konuştu:



"Bizler burada asırlardır Yahudi, Hıristiyan, Alevi, Sunni kardeş olarak geçinmekteyiz. Birbirimizden farkımız yok. İbadet yerlerimiz ayrı olabilir, biz havrada, Hristiyanlar kilisede, Müslümanlar da camilerde ibadet ederler ama dualarımızın kaynağı tektir, bir tek Allah'a inanırız. Hiçbir din 'insanı öldür' demez. Biz de Allahu Teala Musa peygambere 10 emri verdiğinde 'öldürme' diye bir madde var. Yani 'Allahu Ekber' deyip insanları öldürmek hiç bir dinde yoktur. Bunu yapanlar hiçbir dine mensup değildir, bunlar insan değildir."



Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimsenin alamayacağının altını çizen Cunedioğlu, yaşanan olayların hem iç hem de dış mihrakların Türkiye üzerinde kurguladığı tezgahlardan kaynaklandığını söyledi.



Bu durum karşısında ülke olarak dimdik durulması gerektiğini belirten Cunedioğlu, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece bu güzelim ülkemizin hiç kimse birliğini bozamaz." dedi.



Cuhedioğlu, toplumsal barışın tüm dünyaya yayılmasını canı gönülden istediğini sözlerine ekledi.



"Renkleri farklı olabilir ama gözyaşları hep aynıdır"



Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil de terörün tamamen insanlık dışı ve toplumun bir arada yaşama kültürüne, uzlaşısına aykırı bir tutum olduğuna işaret etti.



Yapılan saldırıların ülke birliğine zarar verme amacında olduğunu kaydeden Hurigil, "Bugüne kadar bu tip olaylar bizleri hiçbir zaman yıldırmadı, koparamadı." diye konuştu.



İnsanları birbirinden ayrıştırıcı söylemlere kimsenin kulak asmaması gerektiğini vurgulayan Hurigil, "Çünkü bu, insan olmanın ilk gerekliliğidir. Tabi ki bu tip haberler, ülke olarak her vatandaşı üzdüğü gibi bizleri de bir birey olarak derinden etkiliyor. Ancak ülkenin birliğe ihtiyacı var, geleceğe daha umutla bakmaya ihtiyacı var. İnsanların gözlerinin renkleri farklı olabilir ama gözyaşları hep aynıdır. Bir sıkıntı olduğu zaman hepimizin gözünün yaşı aynı akıyor ve hepimiz acı çekiyoruz. Belki o kişileri tanımıyoruz ama o ailelerin insanların çektiği acılara ortak oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.