Dilovası Vanlılar Derneğinden, Vanlı İş Adamlarına Ziyaret

Dilovası'nda ki en aktif derneklerden biri olan Dilovası Vanlılar Derneği önceki gün, İlçede bulunan Vanlı iş adamlarını gezerek, verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiler.

Dilovası'nın en aktif yöre derneklerinden biri olan Dilovası Vanlılar derneği önceki gün ilçde önemli iş adamları arasında bulunan Vanlı hemşerilerini gezerek, derneğe ve hemşerilerine yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ederek, tablo hediye etti. Dernek Başkanı Ahmet Turak ve beraberindeki yöneticileri ağırlayan İlçenin önemli iş adamları Yahya Öner, Ömer Öner ve Muzaffer Beyaz ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İlçede çok aktif ve hemşerilerini sahiplenen bir dernek başkanı ve yönetimi olduğu için çok şanslı olduklarını dile getiren ev sahipleri, dernek başkanı ve yönetimine teşekkür ettiler. Ziyaretlerde konuşan başkan Turak ise; "İlçemizde hemşerimiz olan onlarca iş adamlarımız var ve derneğimize katkılarıher zaman olmuştur. Dernekçiliğin zor olduğu bölgemizde böyle iş adamlarmız sayesinde başarıyı yakalayabiliyoruz. bizlerde kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunduk" diyerek ziyaret amaçlarını açıkladı. Daha sonra özel olarak hazırlanan tablolar ile poz verdiler. Dernek Başkanı Ahmet Turak'a İlçe yöneticileri, Mustafa Öner, Medeni Ateş, Vehbi Arsakay, Osman Öner ve Vefa Çilek'te eşlik ettiler.