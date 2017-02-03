Dilovası ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu trafikte aksama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Erdem yönetimindeki 34 GZ 7810 plakalı tır, D-100 karayolu batı kavşağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.
Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla yolda trafik normale döndü.
Dilovası'nda Tırın Devrilmesi Trafiği Aksattı
Dilovası ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu trafikte aksama meydana geldi.
Dilovası ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu trafikte aksama meydana geldi.