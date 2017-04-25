Dilovası'nda Semt Konaklarının Sayısı Artıyor

Dilovası Belediyesi, Orhan Gazi Mahallesi'nde temelini attığı semt konağı projesi ile ilçenin sosyal alan ihtiyacına karşılık verecek.



Dilovası Belediyesi ilçeye yeni değerler kazandırmaya devam ediyor. Bu anlamda mahallelere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında semt konağı sayısı da giderek artıyor. Orhangazi Mahallesi'ndeki 450 metrekare kopalı alan üzerinde inşa edilen konak içerisinde kütüphane, çok amaçlı toplantı salonu, kütüphane, eğitim sınıfları, kafeterya ve idari bölümler bulunacak.



Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak ve ilçeye prestij kazandıracak kalıcı eserlerin temellerini bir bir attıklarını söyledi. Semt konağı projesiyle Dilovası'nın, eğitimden sosyal belediyecilik hizmetlerinden kültür ve sanata kadar birçok sosyal çalışmaya kolayca ulaşacağına değinen Başkan Toltar, "Kültürel ve sosyal belediyecilik noktasında övüneceğimiz bu güzel sosyal projelerin mahallelerimiz bu hizmetten yararlanabilecek. Bir anlamda mahalle konakları diyebileceğimiz bu çalışma, kültür, sanat ve çeşitli meslek eğitim kurslarının açılabileceği bir tesis olacak" diye konuştu. - KOCAELİ