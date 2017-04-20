Dilmen: Lyon'u Seyrettim, İnşallah Yanılmam

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu gece oynanacak Beşiktaş-Lyon maçı öncesi "Lyon'dan kırmızı kart bekliyorum, bunu açık söylüyorum. Lyon'u seyrettim, 11 kişi bitireceklerine inanmıyorum. 1-2 kırmızı kart bekliyorum, inşallah yanılmam. Sert oynuyorlar, tekmeler falan, kırmızı görürler" dedi.



Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" adlı programda UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanacak Beşiktaş-Lyon maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Dilmen, "Lyon'dan kırmızı kart bekliyorum, bunu açık söylüyorum. Lyon'u seyrettim, 11 kişi bitireceklerine inanmıyorum. 1-2 kırmızı kart bekliyorum, inşallah yanılmam. Sert oynuyorlar, tekmeler falan, kırmızı görürler. Avrupa maçlarının neredeyse çoğuna gittim. Bence UEFA'nın golünü daha maç başlamadan 1-1 yaparlar. Müthiş bir taraftar desteği olacaktır. Beşiktaş çok iyi bir takım. Minimum 2-3 gol buluruz. Goller atarız" tahmininde bulundu.



"ADRİANO OYNAMAZSA DENGELER BOZULUR"



Dilmen ilk 11'le ilgili olarak da "İnşallah Adriano sağlıklıdır. Bu akşam Quaresma'dan çok Adriano daha önemlidir. Çünkü Adriano oynamazsa dengeler bozulacak, 11 değişecek. Beşiktaş'ın kadrosunu Pazartesi günü yoldan geçen adama çevir, söyler" yorumunu yaptı.