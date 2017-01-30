Dilmen: Kimse Rahatsız Olmasın, En İyi Futbolu Beşiktaş Oynuyor

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken ortaya koyduğu performansla da kamuoyunda büyük takdir topladı.

Maç sonu Rıdvan Dilmen siyah beyazlıların performansına övgüler yağdırdı:

"BEŞİKTAŞ BU LİGİN EN İYİ TOP OYNAYANI"

"İlk 10 dakika çok beğendim Beşiktaş'ı. Müthiş pres vardı. Daha sonra kontrataklar ile hücuma çıktılar. Ancak ikinci yarı daha çok beğendim Beşiktaş'ı. Güzel kontra atak yaptılar, pres yaptılar. 3. golün santrasında 4 oyuncu topa koşuyor. İşte skora göre oyun performansına bakıyorum ben. Büyük takım böyle oynar, böyle hücum eder. Öyle bir konuşacam ki, belki bazıları rahatsız olacak ama Beşiktaş bugün futbol resitali yaptı. Bugün, bu ligin en iyi top oynayan takımı benim kardeşim dedi."

"HERKES İYİYDİ"

"Oğuzhan iki yönlü nasıl oynanır gösterdi. Santrafor Cenk Tosun her şeyi yaptı. Babel coşkulu ve sağlamdı. Diğer oyuncular da çok iyiydi."

"Bizlere düşen Türkiye'nin en zor gol yiyen takımlarından Konyaspor'a karşı 5 gollü galibiyetini alkışlamaktır."

"ŞENOL GÜNEŞ'E DAHA FAZLA ÖVGÜ GEREK"

"Şenol Güneş beklenildiği kadar övgü almıyor Türkiye'de. Böyle bir takım yarattı yani. Bence tezahürat da geç başladı. Genel anlamda bu ülkede çok övülmüyor bence. Taraftarın Şenol hocaya karşı bugünkü coşkusu daha bir başkaydı ve güzeldi.

(FutbolArena)