Dilmen'den Çarpıcı Transfer Değerlendirmesi

TRT Spor'a konuk olan ünlü oyumcu Rıdvan Dilmen, transfer dönemini ve kulüplerin son durumlarını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Eto'o Beşiktaş'a gelirse, şampiyonluk şansını %15 daha arttırır. Takımlar oyuncu almak için oyuncu göndermek zorunda UEFA nedeniyle."

"Çilekler, böcekler, şunlar bunlar kalmadı artık. Galatasaray'ın Ahmet Çalık için 4 milyon euro falan verebileceğine inanmıyorum. Hop diyecek UEFA. Bruma'nın bir piyasası var ama, 3 büyüklerde kime 10 kağıt versen, hemen verirler. Bruma da dahil buna."

"Yasin'in yaptığı nedir? Ahlaksızlık yapmamıştır, takımın en çok gol atan oyuncusudur. Ben burada tuhaflığı kulüpte ararım. Podolski'ye 10 milyon euro verseler eyvallah der Galatasaray. Podolski oynamıyor, kadroda yok zaten."

"Galatasaray'ın Garry Rodrigues ihtiyacı var ama Galatasaray'ın yerinde olsam santrafor alırım. Leblebi gibi gol atacak, hareketli bir santrafor alırım. "

Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'ye ihtiyacı yok

Mehmet Ekici belirsizliğini değerlendiren Dilmen, "Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'ye ihtiyacı yok. İstiyorlarsa yanlış yapıyorlar. Fenerbahçe, Mehmet Ekici için Fernandao'yu vermez ama Aatıf'ı verir. Çünkü olmasa da olur. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de bazen Alper Potuk'u bazen Josef'i keser. Galatasaray'da da olmaz. Mehmet Ekici, Galatasaray'da Sneijder'i mi kesecek?" yorumunu yaptı.

Aziz Yıldırım, kurumlarla ilgili açıklamasında %100 haklı

Aziz Yıldırım'ın 'Federasyon'daki Beşiktaşlıları temizleyeceğim' açıklamasına destek çıkan Rıdvan Dilmen, "TFF başkanlığı adaylığımı açıklamam spontane gelişti, sonra ciddiye alındı. Ben hayatım boyunca objektif oldum ama Aziz Yıldırım, kurumlarla ilgili açıklamasında %100 haklı. Federasyonun kurullarında tarafsızlık olduğuna inanmıyorum. Hepsi bir tarafı tutuyor. Kurullardaki bazı çalışanlar kulüp başkanlarının yanına gelip maç izliyorlar." dedi.