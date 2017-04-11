Dilencinin Parası Ekmeğin İçinde Bulundu

Havza Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan uygulama sırasında bir dilencinin topladığı parayı ekmeğin içine sakladığı ortaya çıktı.



Havza Belediyesi zabıta ekipleri, kentin farklı yerlerinden gelerek ilçe pazarında dilenenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi yakalandı.



Bir kadının içinde ekmek bulunan poşeti saklamaya çalışmasından şüphelenen zabıta memurları, poşeti alarak ekmeği inceledi. İncelemede, ekmeğin içine saklanmış madeni ve kağıt para bulundu.



Üzerlerinde bulunan paraya Kabahatler Kanunu gereği el konulan dilencilere yüz dokuzar lira da idari para cezası uygulandı.