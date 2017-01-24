Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kavşaklarda ve trafik ışıklarında mendil satan çocuklara para verilerek dilenciliğe teşvik edilmemesiyle ilgili "Dilencilik meslek olmasın" adı altında bilgilendirme çalışması yürütüyor.



Şehir merkezinde cadde ve kavşaklarda trafik ışıklarında bekleyen araçların aralarına girerek tehlike oluşturan, mendil satan veya çeşitli bahanelerle dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yürüten zabıta ekipleri, kavşaklarda çocukların dilenciliğe teşvik edilmemesiyle ilgili broşürler dağıtarak, vatandaşların bu konuda dikkatli davranmalarını istiyor. Ekipler, ihtiyaç sahibi ailelere Büyükşehir Belediyesi tarafından gereken desteğin sağlandığını anlatıyor.



Zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtılan broşürlerde şu ifadeler yer alıyor:



"Kavşaklarda ve trafik ışıklarında bekleyen, mendil satan çocuklara acıyarak verdiğiniz her kuruş onları dilenciliğe teşvik etmekte, her geçen gün sayılarının artmasına sebep olmaktadır. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardımlar yapılmaktadır. Çocuklar dilendirilerek hem eğitimlerinden geriye kalıyor hem de trafikte çok büyük tehlikelere sebep oluyor. Kimi zaman yaralanıyor, kimi zaman hayatlarını kaybediyorlar. Dilencilik meslek olmasın. Lütfen çocuklara sahip çıkalım."