Dilencilere Karşı Vatandaşlar Broşürlerle Uyarıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların duygularını istismar ederek para isteyen dilencilere karşı vatandaşları broşürlerle uyardı.





Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, halkın duygularını sömürerek, gelir elde etmeye çalışan dilencilerle mücadeleye aralıksız devam ediyor.



Zabıta ekipleri, Mardin-Diyarbakır karayolu ve Kızıltepe-Mardin Kavşağı ile tarihi şehrin 1. Caddesi'nde vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda araç sürücüleri, yayalara ve yoldan geçen vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik hazırlanan broşürleri dağıttı.





15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda dinlenen vatandaşlara da dağıtılan broşürleri okuyan vatandaşlar, uygulamanın çok yerinde yapıldığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.





Dilenciliğin emeksiz, kolay ve haksız kazanç olduğuna vurgu yapılan broşürde, vatandaşların yapmak istedikleri yardımları devletin kabul gördüğü hayır kurumları üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.