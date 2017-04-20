Dilekler Barış, Yuvalar Kuşlar İçin Oldu

Gaziemir'de Çocuk Şenliği kortejinin geçtiği Türkan Saylan Caddesi özel bir çalışmayla renklendi. Aydınlatma direklerine güvercin maketleri olan kuş yuvaları monte edildi. Çevresindeki çitler ile gövdeleri gıda boyasıyla boyanan ağaçlara, 300 kadının el emeği olan binlerce dilek objesi asıldı.



Bu yıl 20.'si düzenlenecek Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği kortejinin güzergahı olan Türkan Saylan Caddesi özel bir çalışmayla adeta 'masal caddesine' dönüştü. Refüjün yeşil-beyaz renklere boyandığı caddedeki aydınlatma direklerine, üzerlerinde güvercin maketlerinin olduğu renkli kuş yuvaları monte edildi. Çevresindeki çitler ile gövdeleri gıda boyasıyla renklendirilen ağaçlara ise, Cumhuriyet Semt Evi kursiyeri yaklaşık 300 kadının el emeği olan dilek objeleri asıldı. Keçeden yapılan baykuş, kalp, kelebek, nazar boncuğu, bulut, kuş, balık, lale ve ay şeklinde objelerin asılmasıyla tamamlanan çalışma, ilçe halkının beğenisini topladı.



Kentin geneline de uygulanacak



Şenliğin 20. gurur yılına Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya ile ülkemizden Erzurum ve Artvin'den 177 çocuğun katılacağını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "İzmir'in simgesi olan festivalimizi bu yıl çok daha büyük bir coşkuyla düzenliyoruz. Dünya gençleri arasında kültürel kaynaşmayı sağlayan şenliğimiz, aynı zamanda dünya barışına hizmet ediyor" dedi. Türkan Saylan Caddesi'nde İZSU tarafından yapılan yağmur suyu kuşaklama kanalı yapımının bittiğini vurgulayan Şenol, "Caddenin altı gibi, üstü de güzel oldu. Özellikle çocukların ilgisini çeken çalışmayı diğer caddelerde de yapacağız" diye konuştu. - İZMİR