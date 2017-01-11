Dilbağ Tokay - Emine Serdaroğlu Yeni Yıl Konseri

Ünlü viyolonsel sanatçısı Dilbağ Tokay ve değerli piyanist Emine Serdaroğlu'ndan oluşan CelloPianoDuo, 11 Ocak Çarşamba günü, viyolonsel piyano repertuvarının en sevilen eserleri ile Yeldeğirmeni Sanat'ta dinleyicilerle buluşacak.



119 yıllık Notre Dame du Rosaire Kilisesi'nin restorasyonuyla, Yeldeğirmeni Sanat olarak kapılarını açan bu tarihi ve büyüleyici mekan, yeni yılda müzik ziyafeti için sizi bekliyor.



Türkiye'de, Avrupa'da ve Brezilya'da 100'e yakın konser veren CelloPianoDuo, renkli programları ve özgün yorumlarıyla övgüler almış, son olarak Turkish Music for Cello and Piano adlı, dünya devi NAXOS'dan çıkmış CD'leri ile, 2016 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri Yılın Kaydı Ödülü'ne layık görülmüşlerdir. İkili bu konserde, CD'den en güzel türküler, Barok ve Romantik dönem bestecilerinin en sevilen eserleriyle IDEA Müzik organizasyonu ile sahne alacak.