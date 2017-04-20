Dilan Çiçek Deniz'in Instagram Paylaşımı Hayranlarını Mest Etti

Oynadığı dizilerde güzelliğiyle izleyenleri büyüleyen Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Dilan Çiçek Deniz'in Instagram Paylaşımı Hayranlarını Mest Etti

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini mest etti.

Yetenekli oyuncu, spor kıyafetleriyle ayna karşısında çekildiği bir fotoğrafını yayınladı. Dilan Deniz'in bu fotoğrafını gören takipçiler paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

İşte Dilan Deniz'in o paylaşımı:

Kaynak: Haberler.com

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