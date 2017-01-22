Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM) tarafından "Dil ve Konuşma Bozukluklarının Farkında mısınız?" semineri düzenlendi.



Anadolu Üniversitesi Salon 2009'da gerçekleşen seminerde, gecikmiş dil konuşma ve özgül dil bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu, dudak damak yarığına bağlı dil ve konuşma bozukluğu, kekemelik, dil sorunları ve özel öğrenme güçlüğü, ses bozukluğu ve ses hijyeni, bilişsel iletişimsel bozukluklar ve edinilmiş dil bozukluğu konuları ele alındı.



DİLKOM Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Maviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seminerin doktora öğrencilerinin klinik derslerinin bir ürünü olarak hazırlandığını söyledi.



Seminere, DİLKOM'a çocuklarını getiren veliler, özel eğitimciler ve halkın davet edildiğini anlatan Maviş, şunları kaydetti:



"Güzel bir bilgilendirme ve farkındalık semineri oldu. Dil ve konuşma bozuklukları her dönemde olabilir. Özellikle gecikmiş konuşması olan ve 24-36 ay arasında hala konuşmaya geçememiş çocuklarda biz bir şeylerden şüphelenmeye başlayabiliriz. Çünkü gecikmiş konuşmayla başlayan bu durumun ileride bir dil bozukluğuna dönme olasılığı çok fazladır. Dil ve konuşma terapisinin daha çok farkındalığa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle halkımızın dil ve konuşma terapistlerinin ne yaptığını bilmesi gerekiyor."