Dil Derneği 30 Yaşında

Dil Derneğinin 30. kuruluş yıldönümü, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumunun 12 Eylül darbesi ile işlevsiz hale getirilmesi üzerine Türk dilinin yaşatılması için harekete geçen 34 kişinin 22 Nisan 1987'de kurduğu Dil Derneğinin 30. kuruluş yıldönümü etkinliğine Kurucu Başkan Prof. Dr. Cevat Geray, Dil Derneği Kurucu Asbaşkanı Refet Erim, Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve çok sayıda Türk dili sevdalısı katıldı. Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, koşullar ne olursa olsun Türk devrimlerinden ödün vermeyeceklerini belirterek, 34 kurucudan 23'ünü sonsuzluğa uğurladıklarını ancak onların ülküsünü kararlılıkla yaşattıklarını söyledi. Özel, derneğin bugünlere gelmesinde desteklerini esirgemeyen kişi ve kurumlara teşekkür etti.



Etkinlik, dostlarının kaleme aldığı anılardan Boğaçhan Sözmen tarafından derlenen ve Mehmet Gürkan, Ali Nihat Yavşan, Boğaçhan Sözmen, Orhan Özyiğit ve Ömür Eren'in rol aldığı "Anılarla Atatürk" adlı okuma tiyatrosu ile sona erdi. - ANKARA