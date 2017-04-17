Diktum-Der'den Başkan Özkan'a Ziyaret

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) yönetimi, Sur Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan'ı makamında ziyaret etti.



Heyet, Başkan Özkan ile bir süre fikir alışverişinde bulundu. Ardından heyet, Başkan Özkan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yanlarında getirdikleri Sur maketini takdim etti. Birlikte hatıra fotoğraf çekiminden sonra heyet, belediyeden ayrıldı. - DİYARBAKIR