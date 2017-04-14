Dikmece İlkokulu'nda Ağaçlandırma Çalışması Gerçekleştirildi



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın "Yemyeşil Bir Hatay" parolası ile çalışmalarına il genelinde tüm hızıyla devam eden ekipler, gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmaları ile kentin çehresini değiştirerek halkın takdirini kazanıyor.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya ilçesindeki Dikmece İlkokulu bahçesinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Eğitim yuvalarının fiziki koşullarına katkıda bulunarak çocuklara tertemiz ve düzenli bir yaşam alanı kazandırmak amacıyla hizmet üreten ekiplere, çocuklar da yardım etti. Park Bahçe ve Yeşil alanlar yetkilileri ve çocuklar okul bahçesini ivedilikle ağaçlandırdı.

HBB ekipleri, il genelinde gerçekleştirdiği hummalı çalışmalarla Hatay'ın altyapı ve üstyapısının yanı sıra yeşil ve estetik görünümüyle daha yaşanabilir bir kent olması yolunda çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

