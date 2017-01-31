Dikkatinizi Dağıtan Siteleri Kapatın!

Bilgisayarınızın başında çalışırken aklınızın sosyal ağlara takılmasına engel olamıyor musunuz? Parmaklarınız kendi kendine Facebook'u açmaya başladıysa, kontrolü ele almanın zamanı gelmiş olabilir.



SiteCop, bir Chrome eklentisi ve belirli web sitelerini, belirlediğiniz sürelerde engelleyebiliyor. Eklentiyi yükledikten sonra zamanınızı tüketmesini istemediğiniz YouTube, Facebook, Netflix gibi sitelere günde en fazla kaç dakika girebileceğinizi seçebiliyorsunuz.







Engellemek istediğiniz siteleri anahtar sözcüklerle belirleyebiliyorsunuz. Eklenti bu konuda biraz saldırgan davranıyor, bu yüzden hangi sözcükleri kullandığınıza dikkat edin. Sitelerin hangi saatlerde aktif olacağını seçebileceğiniz gibi, hangi saatlerde asla girmeyeceğinizi de belirleyebiliyorsunuz.



Mesele zamandan tasarruf olduğuna göre sözü çok uzatmanın anlamı yok; kullanımı gayet basit olan eklentiyi buradan yükleyebilir, işlevlerini kendiniz keşfedebilir ve çalışmanıza odaklanmaya hemen başlayabilirsiniz.



Chrome Web Store'dan indirin: SiteCop (Ücretsiz)