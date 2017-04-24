Dikkat! Son Gün 28 Nisan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 30 Eylül 2016 tarihinde başlayan hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği başvurularının, 28 Nisan 2017'de sona ereceğini açıkladı. Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında fark ödemesi desteği olarak, kilogramda buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale için 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 30 kuruş ve dane mısır için 2 kuruş ödenecek.



Şemsi Bayraktar, yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu havzalar içinde kalan parsellerde, 2016 yılında ekimi yapılan mercimek ve nohut için yüzde 50 ilave destekleme ödemesi yapılacağını, dane mısır desteği verilmeyeceğini vurguladı.



2016 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçilerin, 2016 yılına dair çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanabileceğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:



"2016 yılında üretilerek satışı yapılan; fark ödemesi desteğine esas ürünlere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli'ne göre destekleme ödemesi yapılacak. Fark ödemesi desteği başvurularında; üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı bulunan il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi istenecek."



Bayraktar, destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, 28 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadar başvurularını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerektiğini, aksi takdirde çiftçilerin destekten faydalanmayacaklarını vurguladı.



(İHA)