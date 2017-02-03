Dikkat Eksikliği Hiperaktiviteyi Hafife Almayın!

Psikolog Kitapçıoğlu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisine ilişkin şunları söyledi:

"Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu birçok kişi tarafından hafife alınıyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite kişinin yaşam kalitesini, çevresiyle ilişkilerini, işi ve okul başarısını birinci dereceden etkiler.

Amaç benlik saygısının artması

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde çok yönlü bir çalışmaya ve desteğe ihtiyaç duyulur. Tedavide, yaşam kalitesinin ve benlik saygısının artması, eğitim hayatında ve sosyal ilişkilerde iyileşme ve varsa yıkıcı davranışların azalması amaçlanır.

Doktor, aile, öğretmen iletişimi önemli

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun özellikleri nedeniyle çocuklar için doktor, aile ve öğretmen iletişimi oldukça önem taşımaktadır. Bu iletişimin niteliği ne kadar iyi olursa tedavi süreci de o kadar olumlu olacaktır. İlaç tedavilerine ek olarak eğitim programları ve destek, tedavi sürecinde en verimli yollardan biri olarak görülmektedir.

İlaç zeka arttırmaz

İlaç tedavisi uygulanan çocuklarda sıklıkla ailelerin ilaçlar konusunda bazı endişeleri bulunmaktadır. Bilinmesi gerekir ki ilaç zekâ arttırmaz ama hareketliliği azaltma, dikkat süresini arttırma, dürtü kontrolüne yardımcı olma ve saldırganlığı azaltma amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca ilaçlar doğru davranışı öğretemez ve yeni beceriler kazandıramaz. Bu gibi nitelikler bir uzman ve aile desteği eşliğinde yürütülebilir. Bu çerçevede ise çevre çok önemli bir yerde durmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların olumsuz çevresel koşullarda yetişmesi davranım bozukluğu riskini arttırmaktadır.

Peki, ilaçların yan etkisi olur mu?

Her tür tedavide olduğu gibi ilaç tedavisi sürecinde bazı yan etkiler gözlenebilir ancak tedavi süreci boyunca düzenli takip, doktorunuzla iletişim ve işbirliği ile bu riskler en aza indirilir.

Sonuç olarak dikkat eksikliği hiperaktivite tedavisinde ilaç ve destek tedavisi uygulanmakta olup, çevresel faktörlerin düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca bu noktada her psikiyatrik tedavide olduğu gibi hastanın ve ailenin durumla ilgili psikoeğitimi çok önemli bir noktada durmaktadır.

Çocuğunuzda ya da herhangi bir aile bireyinizde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız vakit geçirmeden bir uzmana başvurunuz."