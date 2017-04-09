Dikkat Bu Kahvehanede Kadınlar da Var !

Antalya'da 'Al Yazmalı Kadınlar' grubu, kahvehanelerde erkeler gibi tavla, okey oynuyor, canlı müzik eşliğinde el işi örüyor.



Muratpaşa Belediyesi tarafından açılan Al yazma Kadın Danışma Merkezi'ne bağlı 'Al Yazmalı Kadınlar' gurubu, kadınların erkekler gibi sosyal aktivitelerini yapabileceğine dikkat çekmek için, kendilerine yer ayrılan bir kahvehaneye giderek günlerini geçiriyor. Erkeklerin de yer aldığı kahvehanede bir araya gelen 20'ye yakın kadın, masalara oturarak sohbetler ediyor, tavla oynuyor, canlı müzik eşliğinde de el işi örüyor. Birbirinden farklı desenlerle yaptıkları el işi örgülerini ise, yine kahvenin bahçesinde bulunan dev ağaçlara giydirerek erkeklere'Biz de varız' mesajı gönderiyor.



"İZ BIRAKIYORUZ"



Kahvehanelerde kadınların varlığının olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Al Yazma Kadın Danışma Merkezi üyelerinden Öznur Özçoban, "Al yazmalı kadınlarımız yaptıkları ürettikleri el işlerini burada devam ettirebiliyorlar. Sohbet ediyorlar, tavlasını, okeyini oynayabiliyorlar. En önemlisi sosyal yaşama dahil oluyorlar. Ördüğümüz örgüleri de bahçe kenarlarındaki ağaçlara giydiriyoruz. Sevgimizi gösteriyoruz, kadının elinin değdiğini belli etmek için iz bırakıyoruz" dedi.



"ERKEKLER OYNUYORSA, BİZ DE OYNUYORUZ"



Al Yazmalı kadınlardan Hüleyda Yavuz, "Hem örgü ördük hem tavla oynadık. Bize böyle bir yerde yer verildiği için çok mutluyuz. Kadınlar için çok gurur verici bir şey bu. Artık biz de kahvede oturabiliyoruz" diye sevincini paylaşırken, yine Al Yazmalı kadınlardan ev hanımı Leyla Dağdelen, "Erkekler kahveye geliyor oyun oynuyor, biz de gelip oynuyoruz, örgü örüyoruz. Ördüklerimizi ağaçlara da giydirip duygularımızı gösteriyoruz" diye konuştu.



(Suat Metin - Adem Akalan / İHA)