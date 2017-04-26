Dikiş Kursunu Tamamlayanlara Belgeleri Verildi
Biga Belediyesi Cumhuriyet Bilgi Evi’nde dikiş kursunu tamamlayan 19 kursiyere belgeleri takdim edildi.
Biga Belediyesi Cumhuriyet Bilgi Evi'nde dikiş kursunu tamamlayan 19 kursiyere belgeleri takdim edildi.
Cumhuriyet Bilgi Evi'nde gerçekleşen törene katılan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, kursiyerlerle birlikte 150 parça üründen oluşan sergiyi gezdi. 12 Ekim'de başlayan kurs, 25 Nisan'da sona erdi. Bu süreçte üretilen ürünler sergide beğeniye sunuldu. Tören kapsamında Fransızca ve gitar kursu öğrencileri Fransızca şarkılar seslendirdiler. - ÇANAKKALE