Dikili'ye 4.3 milyonluk can suyu

Bahçeli, Yukarıbeylik, Salihler, Kıratlı, Kabakum-Müsellim, İslamlar ve Kızılçukur mahallelerinde 4.3 milyon liralık şebeke yenileme çalışmasına başlayacak olan İZSU, bu yıl içinde ilçenin merkez mahallelerindeki şebekeleri de yenileyecek.

İzmir'in turistik ilçesi Dikili'nin "susuz yaz" çilesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılında gerçekleştirdiği iletim hattı çalışması ile son bulmuştu. Sınırlarına dahil olan ilçelerde vakit kaybetmeden ihtiyaçları tespit ederek çalışmalara başlayan İZSU, şimdi de Dikili'nin en önemli sorunlarından biri olan eski içme suyu şebekelerini yenileyecek.

Öncelikle Bahçeli, Yukarıbellik, Salihler, Kıratlı, Kabakum-Müsellim, İslamlar ve Kızılçukur mahallelerindeki çalışmalar kapsamında, 40 kilometre uzunluğunda içme suyu 13 kilometre uzunluğunda iletim hattı, 15 kilometre uzunluğunda da branşman hattı yenilenecek. 4.3 milyon liraya mal olacak çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak ve bir yıl içinde tamamlanacak.

Sırada merkez mahalleler ve Çandarlı var

İZSU, ilçenin merkez mahalleleri olan Salim Bey, İsmetpaşa, Cumhuriyet, Gazipaşa'da da eskiyen ve arızalar nedeniyle su kayıplarına neden olan 25 yıllık eski asbest iletim hatları ile PVC şebekeleri de yenileyecek. 150 kilometre uzunluğunda içme suyu, 35 kilometre uzunluğunda iletim hattı yenileme çalışmaları için önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, Dikili'ye bağlı Çandarlı ile Denizköy mahallelerinin de eski içme suyu şebekelerini yenileyecek. 184 kilometrelik yeni şebeke yatırımı kapsamında asbest iletim hatları ile PVC içme suyu hatları ductil borularla yenilenecek. İki mahalledeki çalışmalar için de yapım ihalesine çıkılacak.

İZSU, Dikili'nin acil ihtiyaçlarını çözmek için 30 Mart 2014 tarihini beklemeden çalışmalara başlamış ve Uzunburun Köyü yakınlarında açılan 7 adet kuyunun suyunu 5.5 kilometrelik yeni içme suyu hattı ile ilçeye getirmiş ve 2014 yılı yazında Dikili'nin yaşadığı su sıkıntısına son vermişti.

