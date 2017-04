Dikili-Midilli Arasında Karşılıklı Feribot Seferleri Başladı

İzmir'in Dikili ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında karşılıklı feribot seferleri başladı. 25 Nisan sabahı başlayan turla gelen ilk turist kafilesi, Dikili Salı Pazarı ile Giysi Pazarı'nda alışveriş yaptı.



Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un girişimleri ile hayata geçirilen ve Bergama Ticaret Odası ile Bergama Belediyesinin de destek verdiği proje kapsamında her salı, Dikili ile Midilli Limanları arasında karşılıklı deniz seferleri 25 Nisan'da başladı. Sabah saatlerinde Midilli'den deniz seferi ile gelen turistler çiçeklerle Dikili Limanı'nda karşılandı. Karşılama töreninin ardından Salı Pazarı ve Giysi Pazarı'na akın eden Midillililer, özellikle giyim ve ev eşyasına yönelik alışverişlerini yaptıktan sonra gönüllerince bir gün geçirerek, akşamki dönüş feribotuyla ülkelerine döndü.



Yıllar sonra yeniden



Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da Dikili'den akşam saatlerinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na hareket edecek deniz feribotu öncesinde Dikili Belediyesine sürpriz ziyaret gerçekleştirerek seferlerin başlatılmasında gösterdiği duyarlılıktan dolayı Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'a iyi niyet duyguları ile teşekkürlerini iletti. Papoulia'nın gerçekleştirdiği ziyaretin ardından toplu halde Dikili Limanı'na geçilerek gümrük işlemlerinin ardından yıllar sonra Dikili-Midilli seferlerinin yeniden başlamasına tanıklık edildi.



Hedef 10 bin turist



Başkan Tosun, yıllardır yapılamayan turların yeniden başladığını, sezon boyunca 10 bin turist beklediklerini belirterek, "Dikili Belediyemiz, Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası ile tekrar seferler başladı. Artık Midilli'den turist gelecek, Dikili'yi gezecek ve alışveriş yapacak. Ege'nin iki yakasının ticaretine, ekonomisine ve turizmine kardeş eli uzanacak. Bu sayede esnaf da kazanacak. Modern feribotlar ile 30 dakika sürecek seferlerle bizler, Midillili kardeşlerimizin; Midillili kardeşlerimiz de bizlerin konuğu olacak. Yeniden kurulan bu köprü ile Midilli'den Dikili'ye gezmeye gelen bir Midillili dostumuz kentimizi ve bölgemizi gezdikten, gördükten sonra evinin pazar alışverişini de Dikili pazarından yapabilecek. Bu da bölge esnafımızın ekonomik anlamda canlanmasına büyük katkı sağlayacak. Turlar turizmi de canlandıracak. Sezon boyunca 10 bin turist gelmesini bekliyoruz" dedi.



"Tam destek olmaya devam"



Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ise yeniden başlayan Dikili-Midilli, Midilli-Dikili seferlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve iki yaka arasında işbirliğinin devam etmesi için tüm katkıları sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Dikili-Midilli seferleri her hafta salı günleri gerçekleştirilecek. Katamaranlar Midilli'den sabah saat 09.00'da, Dikili Limanı'ndan ise akşam saat 18.00'de hareket edecek. Dikili-Midilli gidiş dönüş bileti Jalem Tur'un ofisinden ve internet sitesi üzerinden alınabilecek, bilet ücreti 32 euro olacak. - İZMİR