Dikili'den Midilli'ye İşbirliği Çıkarması

İzmir'in Dikili ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına feribot seferlerinin beş yıl aradan sonra yeniden başlamasıyla Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un öncülüğünde Midilli'ye giden Türk heyeti Midilli Valiliğini ziyaret etti.

MİDİLLİ PROTOKOLÜNDEN TAM DESTEK

Dikili'den yapılan ilk turla Midilli'ye feribotla giden Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun öncülüğündeki Türk heyeti, Midilli Valiliği'ni ziyaret etti. Yıllar sonra seferlerin başlamasıyla Dikili ve Midilli halkının daha da çok kaynaşacağını belirten Kuzey Ege Bölge Valiliği Genel Sekreteri Yorgos Kambouris "Turların yeniden başlaması çok güzel. Bu turlar iki ülke arasındaki barışa daha çok katkı sağlayacağı gibi, iki ülkenin de turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Destek olanlara teşekkür ederim" dedi.

Dikili Belediye Başkanı Tosun da turlarla turizmde büyük canlılık olacağını dile getirdi. Dikili Belediyesi'nin öncülüğünde Dikili'de faaliyet gösteren STK'lar ile Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası'nın da katkılarıyla turların yeniden başladığını belirten Başkan Tosun, "Midilli ve Dikili arasına feribotlar 35 dakika da ulaşıyor. Çok büyük bir zaman değil. Başlayan turlar Midilli ve Dikili arasında dayanışmaya ve turizm daha çok artıracak. Biz sezon boyunca 10 bine yakın turistin gelmesini umut ediyoruz" dedi.

ÜÇ BÖLGEYE BARIŞ HEYKELİ DİKİLECEK

Türk ve Midilli heyetleri arasında yapılan ziyaretler sonrası, Midilli, Dikili ve Bergama ilçelerinde barış ve kardeşliği simgeleyen heykellerin dikilmesine karar verildi. İleri tarihlerde yapılacak görüşmelerle, barış ve kardeşliği simgeleyen heykelin ölçüleri ve teması belirlenecek. Üç bölgeye dikilecek olan heykelin 1.5 yıl sonra tamamlanması planlandı. Turların başlaması sonrası Bergama Belediyesi de Midilli meydanında stant açtı. Dikili'yi tanıtıcı broşürler dağıtılırken, ilçenin tarihi ve turistlik yerleri hakkında da Midillilere bilgi verildi.