Dikili'de Bir Otobüs Dolusu Kaçak Yakalandı

İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan yolcu otobüsündeki 46 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmen kaçakçılığından hakkında yakalama kararı bulunan araç şoförü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çeşme İlçesi'nde ise takla atan hafif ticari araçta yaralanan 1 Suriyeli hastaneye kaldırıldı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayı hedefleyen bir grup kaçağın İstanbul plakalı bir yolcu otobüsüyle Dikili İlçesi'ne geldiğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, Dikili'nin Bademli Mahallesi'nde otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolde araçtaki 4 Suriye, 4 Filistin, 2 Sierra Leone, 1 Gambia, 5 Kamerun, 14 Kongo, 4 Gine, 1 Mali, 1 Sudan, 10 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak yakalandı. Otobüs şoförü A.G. de gözaltına alındı. Araçta 20 can yeleği bulundu.



Ayrıca İzmir plakalı bir hafif aracın sürücüsünün, otobüsün durdurulduğu o anlarda uyarıya rağmen kaçtığı, yaklaşık 500 metre sonra şarampole düşmüş ve terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi. Hafif ticari aracın otobüse öncülük yaptığı anlaşıldı. Gözaltına alınan otobüs şoförü A.G.'nin ise Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan firari olarak arandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., tutuklandı. Yakalanan kaçaklar ise işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



KAÇAK ARACI TAKLA ATTI



Öte yandan Çeşme İlçesi'nde kaçakları taşıdığı belirlenen bir hafif ticari araç ise gece takla attı. Ancak araçtakiler kaza yerinden yaya olarak kaçtı. Çalışma başlatan Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biri yaralı 2 Suriyeli'yi yakaladı. Araçta 5 Suriyeli ile 1 araç sürücünün bulunduğu öğrenildi. Diğerlerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaburgasının kırıldığı tespit edilen yaralı ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaçakların, daha sonra İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.



- İzmir