Dikili'de anlamlı güne muhteşem kutlama

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri kapsamında Dikili'ye gelişinin 83. yılı gün boyu süren etkinliklerle kutlandı.

Coşku Doruğa Çıktı

Dikili Atatürk Meydanı'nda sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi törenlerle başlayan etkinlikler, Dikili Belediyesi Kent Orkestrası'nın akşam saatlerinde verdiği coşku dolu konserle son buldu. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un büyük desteği ile kurulan ve kuruluşunun ardından ilk açık hava konserini veren Dikili Belediyesi Kent Orkestrası, yaklaşık 1 saat sahnede kalarak söylediği ezgilerle Dikilililere unutulmayacak bir gece yaşattı. Solistler Elif Kahraman ve Mehtap Kazan, seslendirdiği cumhuriyet ezgileriyle Dikili Atatürk Meydanı'nı inletirken, 'Selanik Türküsü', 'Fikrimin İnce Gülü' ve 'Vardar Ovası' türkülerini de alanı dolduran Dikilililerle birlikte seslendirdi. Coşkunun doruğa çıktığı konserde, söylenen ezgilere eşlik eden Dikilililer, ortaya koydukları kararlılıkla Cumhuriyete bağlılık mesajları verdi.

"Türk Halkı 16 Nisan'da Atatürk'e ve Cumhuriyetine Sahip Çıkacaktır"

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, konser sonrası türküleriyle, şarkılarıyla Dikilililere coşku dolu bir gece yaşatan Şef Ahmet Necdet Soner yönetimindeki Dikili Belediyesi Kent Orkestrası üyelerine çiçek takdiminde bulundu. Her 13 Nisan'ın Dikili için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tosun, "Atamızın Dikili'ye teşrifinin 83. yıldönümünü hemşerilerimizle birlikte el ele, omuz omuza kutlamaktan büyük bir onur duyuyoruz" dedi.

Atatürk'ün tüm dünya tarafından saygı duyulan, tanınan ve örnek bir lider olduğuna vurgu yapan Başkan Tosun, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum da Türk halkının Atatürk'e, Cumhuriyete ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacak iradeyi ortaya koyacağına inandığını belirtti. 16 Nisan'da sandığa gitmenin ve hayırlı bir oy kullanmanın ülkemizin aydınlık geleceği için şart olduğuna vurgu yapan Başkan Tosun, "Biz yerel seçimlerden önce Dikili'de sevgi kazanacak demiştik. Ve kazandı da. Şu an bu alanda da o sevginin çınarlarını görüyoruz. 16 Nisan'da da tüm ülkemizde sevgi kazanacak, Türk halkının hayırlı dayanışması kazanacak diyoruz. Bu da olacak. Sandıklardan ülkemizin hayrına dair sevgi oyları çıkacak. Bu vesile ile başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin kurtuluşu ve özgürlüğü mücadelesinde kaybettiğimiz bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum. Şanlı bayrağımızın dalgalandığı, Cumhuriyetimizin ışıl ışıl parladığı aydınlık günlere yeniden uyanmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.