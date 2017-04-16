Dikili Çandarlıgücü Öyle Mutlu Ki

İZMİR Süper Amatör Lig play off mücadelesinde İzmirspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Dikili Çandarlıgücü, maçların tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek taraftarlarına bayram sevinci yaşattı.



İzmir Atatürk Stadı 1 Numaralı Yan Saha'da oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen önce Burak'la skoru eşitleyen Çandarlıgücü, 90. dakikada Miraç Can'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrılarak önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hak kazandı.



Maç sonunda Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, kulüp yöneticileri ve futbolcular büyük coşku yaşarken, kafile yüzlerce taraftarın oluşturduğu araç konvoyu eşliğinde Çandarlı'ya döndü. Çandarlı'da Belediye Ek Hizmet Binası önünde, Dikili'de Atatürk Meydanı'nda kutlama düzenlendi. Bileklerinin hakkıyla şampiyon olduklarını söyleyen Teknik Sorumlu Serkan Uzun, "Şampiyonluğu Dikili ve Çandarlı halkına armağan ediyoruz. Bölgesel Amatör Lig'de de ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.



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