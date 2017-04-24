Dikili Çandarlıgücü Kupasına Kavuştu

SÜPER Amatör Lig Play-Off grubunda oynadığı 5 maçı da kazanarak namağlup Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Dikili Çandarlıgücü, şampiyonluk kupasını görkemli bir törenle aldı. Teknik heyet ve futbolcular, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'la birlikte üzerinde "Şampiyon Dikili Çandarlıgücüspor" yazılı mavi beyaz balonlarla süslenmiş üstü açık otobüse Çandarlı'dan binerek şampiyonluk kutlamalarının startını verdi. Çandarlı'daki ek hizmet binası önünde zafer turu attıktan sonra yüzlerce metrelik araç konvoyu eşliğinde Dikili'ye hareket eden şampiyon ekibi Dikili Atatürk Meydanı'nda kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.



Genel Menajer Kürşat Işık, teknik kadroyu ve futbolcuları tek tek anons ederek meydanda kurulan sahneye davet ederken büyük coşku yaşandı. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalarda oyuncular ve Teknik Sorumlu Serkan Uzun dakikalarca alkışlandı. Şampiyonluk kupasını İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın'ın elinden alan futbolcular taraftarlara BAL'da da şampiyonluk sözü verdi. Törende konuşan Belediye Başkanı Tosun, yönetim, teknik kadro, oyuncular ve taraftarlar arasındaki dayanışmanın verdiği güçle mutlu sona ulaştıklarını belirterek şampiyonlukta emeği olan herkese teşekkür etti.



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