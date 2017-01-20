Dikili Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü arı gibi çalışıyor

Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un önderliğindeki Dikili Belediyesi'nin sorumluluk alanında örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Mehmet Üste, birim olarak Mustafa başkanımızın olmazsa olmaz hizmet ilkesi olan "sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik çalışmaları ile mutlu bir kentsel yaşamının oluşturulmasına' katkı sağlamak için tüm birim müdürlükleri ile birlikte uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

"Büyük Çaba Sarf Ediyoruz"

Tüm birimlerin uyum içinde, başarıyla çalışması için müdürlük olarak tamamlayıcı hizmetleri en kısa zamanda sunmak için büyük gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Üste, kurum içinde ulaşımdan malzeme tedarikine kadar birçok ihtiyacın sorunsuz karşılandığını ayrıca okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların da sorunlarının çözümünün ivedilikle karşılandığını sözlerine ekledi.

"Dikili Belediyesi Mustafa Tosun'la Hızlı Bir Yatırım Sürecine Girdi"

Dikili Belediyesi'nin Mustafa Tosun'un örnek başkanlığında kentteki yaşam seviyesini en üst seviyeye çıkarmak adına hızlı bir yatırım sürecine girdiğini de ifade eden Üste, "Geçtiğimiz dönemde alt ve üst yapı hizmetleri ile yatırımcı belediye kimliğimizde öne çıkan bir yerel yönetim olduk. Kent merkezinden kırsala kaliteli hizmetin yayılmasında bizlerde destekleyici müdürlük görevimizi hayata geçirdik. Rutin hizmetlerimizin yanı sıra yakın zaman içerisinde Çok Amaçlı Salon, Kültür Merkezi, Hamam, Spor Salonu ve Belediye Hizmet Binası gibi yatırımların hayata geçmesiyle vatandaşların hizmet taleplerinin fazlasıyla karşılayacak belediye olmaya devam edeceğiz. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz de tüm bu gelişme ve iyileştirme çalışmalarının jokeridir' dedi.

"Ayniyat Depomuzu Kurduk"

Yaptıkları çalışmalardan da bahseden Üste, kent genelindeki okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirdiklerini, kurum içerisinde de ulaşımdan temizliğe, kırtasiye malzemelerinden haberleşmeye kadar çok sayıda organize çalışmayı icra ettiklerini söyledi. Dikili Belediyesi müdürlüklerinin taleplerine kısa zamanda cevap vermek için Ayniyat deposu da kurduklarını dile getiren Üste, Dikilili hemşerilerinden her an yanında olmak için iyi günlerinde de, kötü günlerinde araç desteği verdiklerini kaydetti. Ayrıca kent genelinde yaşlı, engelli ve maddi durumu iyi olmayan dezavantajlı ailelerin evlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerinin altını çizen Üste, eğitime koşulsuz destek ilkesiyle Kabakum İlkokulu'nda sıra ve masa tadilatı gerçekleştiren ekiplerinin yarıyıl tatiliyle birlikte çalışmalarını tüm okullara yayacaklarını ifade etti.

"Dikili'yi Son Teknolojik Yeniliklerle Buluşturmaya Devam Edeceğiz"

Dikili Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün gerek kurum içinde gerekse ilçe kamuoyu tarafından rahatlıkla ulaşabilen bir kurum olduğunu ifade eden Mehmet Üste, profesyonelce çalışmaları konusunda Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un kendilerine büyük destek verdiğini belirtti. Gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden de söz eden Dikili Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili Mehmet Üste; gelecek hedefleri arasında en büyük önceliğinin son teknolojik yeniliklerle Dikili'yi ve Dikili halkını buluşturmaya devam etmek olduğuna dikkat çekti.

