Dikey Kalkış Gerçekleştirebilen, Dünyanın İlk Elektrikli Uçan Otomobili

Teknoloji ve otomobil devlerinin en çok rekabet gösterdiği pazarlardan birisi haline dönüşen elektrikli otomobiller alanında, oldukça önemli bir gelişme yaşandı.



Uçan otomobil olarak bu zamana kadar birçok prototiple karşı karşıya kaldık; ancak bunların içerisinde en başarılı proje Almanya merkezli üretici Lilium Aviation'dan geldi.



Dünyanın ilk elektrikli VTOL (vertical take-off and landing) –dikeyde kalkış ve iniş yapabilme– özelliğine sahip olan bu araçlar, toplam 10 km'lik kanat uzunluğuna ve 36 ayrı jet motoruna sahip.



Proje ekibinin paylaştığı bilgilere göre, geliştirme aşamasında olan bu prototipler, projenin tamamlanmasıyla birlikte tam şarjla 300 km menzile ve 295 km/s'lik maksimum sürate sahip olacak.