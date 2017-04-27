Dika Yönetim Kurulu Mardin'de Toplandı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu, nisan ayı toplantısını Mardin'de düzenledi.



Kentteki bir otelde gerçekleşen toplantıya, DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Toplantıda, 2017 Yılı Çalışma Programı kapsamında ajans koordinasyonunda ilgili aktörlerin katılımıyla başlangıç ile mutabakat toplantıları düzenlenen ve ön çalışma raporları hazırlanan güdümlü projeler görüşüldü.



Ajansın devam etmekte olan Mali Destek Programlarına ilişkin ocak, şubat, mart ve nisan dönemini kapsayan ilerleme raporlarının kurul üyelerine sunulduğu toplantıda, ayrıca önerilen projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantıda, hükümetin yeni yatırım hamlesi kapsamında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için geliştirdiği ve Kalkınma Bankası tarafından yürütülen Cazibe Merkezleri Programı Birinci Başvuru Çağrı Dönemi sonuçları hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi verilerek, ajansın 2016 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları karara bağlandı.