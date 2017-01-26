Dika, Mardin'i Tanıtacak

Bu yıl 21'incisi düzenlenen dünyanın 5'inci büyük turizm fuarı olan EMITT 2017'de stant açan Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin'in turizm potansiyelini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.



Mardin'in kültür ve turizmini tanıtmak anlamında çalışmalarını sürdüren DİKA ile Mardin Valiliğinin katıldığı ve dünyanın 5'inci büyük turizm fuarı olan EMITT Fuarı'nın açılışında en büyük ilgiyi Mardin'in tanıtım standı aldı. 29 Ocak'a kadar İstanbul TUYAP-Büyükçekmece fuar alanında 80 ülkeden toplamda 4 bin 500 kurum, kuruluş ve beldenin katıldığı fuarın açılış yapıldı. Fuarın en dikkat çekici stantlarından birisi olan Mardin standı kentin tarihi ve kültürel değerleri ziyaretçilere tanıtılıyor. Telkariden badem şekerine, leyli müzik grubundan bakır işlemesine kadar farklı alanların tanıtımını yapıldığı Mardin standı, gelen ziyaretçilere adeta küçük bir Mardin'i arattırmıyor.



Tarihi bir Mardin evinin gezilebilecek şekilde tasarlandığı stant alanında, gelen ziyaretçilere Artukbey badem şekeri ikramında bulunurken, ayrıca yöresel bulgur ve mercimek ikramında bulunuldu.



Fuarda Mardin standını ziyaret eden DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, tüm turizm tur ve ilgililerini standa beklediklerini ifade ederek, "Mardin turizm anlamında zamanında bir milyon turist ev sahipliği yapmış bir büyük potansiyele sahip bir ilimiz. EMİTT Fuarı'mız da dünyada beşinci büyük fuar. Biz Mardin'in turizm adına bütün güzelliklerini ziyaretçilerimize sunmak istedik. Gelen misafirlerimize öncelikle Mardin'imizi tanıtıyoruz. Kültür ve inanç turizmi potansiyeline sahip ilimizin turizm anlamında sesini dünyaya duyurmak, ekonomisine katkı sunmak anlamında bizde burada tanıtımlarımızı sürdürüyoruz. Mardin yılın 12 ayında da dışarıda gezebileceğiniz bir iklime sahip. Turistik gezi için geldiğinizde en az 3-4 günlük planlar yapmalısınız ki Mardin'in güzelliklerini yaşayabilesiniz. Biz EMITT 2017 fuarında turistlere Mardin'e gelmek için birçok neden sunuyoruz. Tanıtım anlamında da fuara geniş bir katılım gösterdik. Güzel bir fuar oluyor, bizde Mardin'in turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Adına yakışır bir fuara tanıklık ediyoruz. Misafirlerimizi standımız da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Mardin EMITT 2017'ye damgasını vurdu diyebiliriz. Herkesi Mardin'e bekliyoruz, bu güzellikleri yerinde görmeye davet ediyoruz" dedi. - MARDİN