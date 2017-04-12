Dika'dan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile KOSGEB arasında imzalanan protokol kapsamında, "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verildi.



Mardin'de bir otelde düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimleri uzmanlar tarafından verildi.



DİKA tarafından organize edilen eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcıların, KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı kapsamında yer alan yeni girişimci desteğinden faydalanabilecekleri belirtildi.



Eğitimlere, 18-29 yaş arası genç girişimciler ile kadın girişimciler katıldı.