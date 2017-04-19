Dika'dan Siirt'e 10 Milyon Liralık 2 Önemli Proje

DİKA'dan Siirt'e 10 milyon liralık 2 önemli proje



SİİRT - Dicle Kalkınma Ajansı'nca düzenlenen güdümlü projeler mutabakat toplantısında 10 milyon lira tutarındaki, Siirt tarihi çarşı ve Kurtalan Sanayi Sitesi projeleri masaya yatırıldı.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, DİKA Genel Sekreteri Yılamaz Altındağ, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriye Butur, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Nedim Kuzu ve davetliler katıldı. Toplantı, DİKA Siirt Destek Ofisi Müdürü Erdal Özçelik'ik, hazırlanan projeler ile ilgili slayttan üzerinde sunum yapmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, 10 milyon lira ile Siirt'te uzun süredir yokluğu hissedilen iki önemli projenin hayata geçirileceğini aktardı. 10 milyon liralık kaynağın, bu projelerin tamamını, bilhassa tarihi çarşı ile ilgili bölümün karşılanmasına yetmeyebileceğini aktaran Vali Tutulmaz, ama en azından bir başlangıç olacağını, bundan sonraki projeleri tetikleyerek önayak olacağını söyledi. Çarşı projesi ve Kurtalan Sanayi Sitesi projesinin, kedilerine sunulan beş proje taslağı arasında seçildiğini kaydeden Vali Tutulmaz, 5-6 bin nüfuslu yerlerde bile sanayi sitesi bulunurken, 6 bin nüfuslu Kurtalan'da sanayi sitesinin olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu, yapılacak bu proje ile bu noktadaki eksikliğin giderileceğini ifade etti. Vali Tutulmaz, "Ayrıca Kurtalan'da neredeyse Siirt düzeyinde imalat anlamında bir potansiyel var ve böyle bir projenin faaliyete girmesini destekledik. Siirt'te kim bir çivi çakıyorsa ona teşekkür etmek de bizlerin borcudur. Ayrıca tarihi çarşısının ta turizm anlamında katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

DİKA'nın bölgesinde çok önemli projeler geliştirdiğine dikkat çeken DİKA Genel Sekreteri Altındağ ise 10 milyon liralık iki projenin sahada çıkan çok kıymetli projeler olduğunu söyledi. Bir kentin en önemli lokomotifinin sanayi olduğunu belirten DİKA Genel Sekreteri Altındağ, "Ekonomiye inanılmaz bir motivasyon sağlar, rekabeti artırır. Rekabetin olduğu yerde farkı sektörlerin ortaya çıkması sağlanır. Ben inanıyorum ki; sanayi sitesi ve çarşı projesi ilimiz ve ilçemize büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca Siirt çok özel bir yerdir, yüzyıllara dayanan tarihi kimliği var. Bu tür projeler kentin tarihi dokusunu bozmadan, aksine sosyal dokuyu ön plana çıkaran önemli projelerdir. Bize ne kadar proje gelirse bunları değerlendiriyoruz. Yakın zaman önce cazibe merkezleri toplantıları düzenledik. Cazibe merkezleri içinde yer alan projelerin hayata geçmesi durumunda bu çalışmalar Siirt'i uçuracak. Ajans olarak her zaman Siirt'in Siirtlilerin emrindeyiz, yeter ki bize proje getirsinler" diye konuştu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Nedim Kuzu ise büyük bir ihtiyaç olan tarihi çarşı ve Kurtalan Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı DİKA Genel Sekreterliği'ne teşekkür etti. Oda olarak 5 yıl önce bunun altyapısını oluşturduklarını aktaran Kuzu, "Kurtalan ile alakalı Küçük Sanayi Sitesi büyük bir elzem taşıyor. 5 yıl üzerinde durduk, ancak bunun DİKA yoluyla yapılmasının daha uygun olacağını dile getirmiştik. 2 yıl içinde bitirilecek olması da sanayici ve tüccarımız için bir kazanım olacaktır. İlçemizde bilhassa imalat sektörünün etkin olması bu çalışmayı çok önemli kılıyor. Tarihi çarşıyı da çok önemsiyoruz. Turizme katkı sağlayacak ve şehrin tarihi dokusu korunarak bir sembol olacağına inandığımız bu projede Siirt Valiliği, DİKA ve Siirt Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası her türlü desteği verecektir" şeklinde konuştu.

Kurtalan Kaymakamı Musa Üçgül ve Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay da emeği geçen DİKA Genel Sekreteri Altındağ, destek ofisi yöneticilerine ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Toplantı yapılan konuşmalarının ardından daha sonra diğer konuklarının görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

(MND-YRT-