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Dijitalleşme, Sektör Yapılarını Değiştirecek
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Dijitalleşme, Sektör Yapılarını Değiştirecek
28 Ocak 2017 Cumartesi 00:32
Dijital dönüşüm hızına ayak uyduramayan şirketler büyük tehdit altında.
Dijital dönüşüm hızına ayak uyduramayan şirketler büyük tehdit altında...
Kaynak:
Dunya.com
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