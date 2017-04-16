Dijitalleşme İşsizlik Değil, Daha Yüksek İstihdam Olanağı Getirecek

ManpowerGroup Yetenek Devrimi araştırmasına göre dijitalleşme ve teknoloji Türkiye dahil birçok ülkede yeni iş alanlarının yaratılmasını sağlayacak. Önümüzdeki dönemin en büyük gücü; kalıcı olmak, öğrenme isteği ve yetisine sahip olmak.