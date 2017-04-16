Dijitalleşme İşsizlik Değil, Daha Yüksek İstihdam Olanağı Getirecek
ManpowerGroup Yetenek Devrimi araştırmasına göre dijitalleşme ve teknoloji Türkiye dahil birçok ülkede yeni iş alanlarının yaratılmasını sağlayacak.
ManpowerGroup Yetenek Devrimi araştırmasına göre dijitalleşme ve teknoloji Türkiye dahil birçok ülkede yeni iş alanlarının yaratılmasını sağlayacak. Önümüzdeki dönemin en büyük gücü; kalıcı olmak, öğrenme isteği ve yetisine sahip olmak.
Kaynak: Dunya.com
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