CEM ŞAN - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, 15-20 sene önce Türkiye'nin ilk 500'ünde olan firmaların yarısının şu anda ilk 500'ün içinde olmadığını belirterek, bunun temelinde sadece ekonomik gelişmeler değil dijital dönüşüme ayak uyduramamanın da yer aldığını söyledi.



Kızıldağ, bir program için geldiği Bursa'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endüstri 4.0, dijital dönüşüm veya şirketlerin gelişimi gibi konuların son dönemde daha çok ön plana çıktığını söyledi.



Dijital dönüşümün, işi geliştiren en önemli yatırım olduğunu vurgulayan Kızıldağ, şöyle konuştu:



"15-20 sene önce Türkiye'nin ilk 500'ünde olan firmaların yarısı şu anda ilk 500'ün içinde değil. Bunun temelinde sadece ekonomik gelişmeler değil dijital dönüşüme ayak uyduramama var. Endüstri 4.0'ın konuşulduğu bir dönemde iş gelişiminin en önemli parametresi, şirketlerin ve bireylerin dijitalleşmesi. Bugün profesyonel yöneticiler ve şirketler 7 gün 24 saat gerçek zamanda birbirlerine bağlı olmak istiyorlar. Önümüzdeki 5 yıl içinde şirketler kendilerini geliştirebilmek için dijital portföylerini genişletecekler. Kendi verilerini müşterilerine açacaklar. Bütün bunlar Endüstri 4.0'a götüren en önemli parametreler."



Accenture, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle Türkiye'nin dijital endeksini hazırladıklarını aktaran Kızıldağ, Vodafone Türkiye olarak Türkiye'de işletmelerin rekabet için ihtiyaçlarını belirlemek üzere "Yarına Hazırım Platformu"nu geliştirdiklerini belirtti.



"Türkiye'nin dijitalleşme endeksini yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz"



Kızıldağ, bu platformla işletmelerin dijital olgunluğunu ölçtüklerini ve firmaların dijital yol haritalarını çizdiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Platformla 2014 yılının temmuz ayından bu yana toplam 50 bin küçük ve orta büyüklükte işletmeye (KOBİ), ek olarak 3 bine yakın büyük işletmenin de dijitalleşme endeksini hesapladık. Bu kapsamda, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin dijital karne notunu 2015 yılında yüzde 60 olarak tespit ettik. Daha sonra yaptığımız çalışmalarla bu sayıyı 2016'da yüzde 61'e çıkardık. Hedefimiz daha büyük, Türkiye'nin dijitalleşme endeksini yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Çalışmanın yaygınlaşmasıyla daha iyi hedefler belirleyebiliyorsunuz."



Artık nesnelerin internetinin konuşulduğu bir dönemde kurumların, akıllı şehirlerin, bireylerin ve şirketlerin hepsi çok önemli bir merhaleyle dijital dönüşüm hedefine doğru ilerlediklerini anlatan Kızıldağ, "Dijitalleşme gayri safi milli hasılada çok önemli artış sağlıyor. Özellikle büyük şehirlerde, akıllı hastaneler ve akıllı şehirler projeleriyle ilgili bir örnek vermek istiyorum. GSMH'da akıllı şehirlerin yüzde 15 payı var. Dolayısıyla bu kadar büyük 2023 hedeflerinin olduğu yerde de kurumların veya şirketlerin verilerini ve tedarik zincirlerini dijitalleştirerek daha iyi ve karlı konuma geleceklerini öngörüyoruz." dedi.



Akıllı şehirler



Kızıldağ, 2050 yılında dünyanın nüfusunun 9 milyar olacağını, bunun yüzde 75'inin büyük şehirlerde yaşayacağını belirtti.



Bu nedenle şehirlerin de akıllı hale gelmesi gerektiğine işaret eden Kızıldağ, şunları kaydetti:



"Akıllı şehirlerin birçok modeli var. Akıllı şehirlerin vatandaşların isteğine ve talebine göre dizayn edilmesi çok önem arz ediyor. Çünkü vatandaşın isteğiyle şehirlerin akıllı olması arasında çok önemli bir kolerasyon var. Onun için bunu atlamamız lazım. Vodafone olarak bununla ilgili Türkiye'de çalışmalar yapıyoruz. 'Şehir Sizin Platformu' üzerinde gittiğimiz şehirlerde vatandaşlara 'Siz bu şehirden ne bekliyorsunuz?', 'Farklı neler yapmak istiyorsunuz?' sorularını sorduk. Bu talepleri aldıktan sonra şehirlerde, belediyelerde nasıl dijital ortamda daha iyi hale getirileceğini araştırdık."



Alzaymır hastalarına dijital takip



Kızıldağ, dijitalleşmenin şehir ve insan hayatına getirdiği yeniliklere değinerek, şu bilgileri verdi:



"Bursa Büyükşehir Belediyesi alzaymır hastalarını dijital ortamda takip edebiliyor. Bugün artık hafriyat kamyonları sim kartlarla takip edilebiliyor. Bahçeler sim kartlarla zamanında sulanabiliyor. Arızalar vatandaş ihbarından önce tespit edilerek hizmetin aksamaması için hemen müdahale ediliyor. Artık belirli sınırlar içindeki telsiz konuşmaları bas-konuş sistemiyle daha fazla kapsama alanında yapılarak belediye hizmetleri artırılabiliyor. Dolayısıyla akıllı kentler, hastaneler, şehirler, yollar, arabalar ve işletmelerin hepsi 2023 hedeflerine varmada çok önemli bir parametre."