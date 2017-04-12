Dijitalleşme Endeksini Yüzde 75'e Çıkarmayı Hedefliyoruz"

CEM ŞAN - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ, 15-20 sene önce Türkiye'nin ilk 500'ünde olan firmaların yarısının şu anda ilk 500'ün içinde yer almadığını, bunun temelinde sadece ekonomik gelişmelerin değil, dijital dönüşüme ayak uyduramamanın da bulunduğunu söyledi.



Kızıldağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve şirketlerin gelişimi konularının daha fazla ön plana çıktığını belirtti.



Dijital dönüşümün, işi geliştiren en önemli yatırım olduğuna işaret eden Kızıldağ, "15-20 sene önce Türkiye'nin ilk 500'ünde olan firmaların yarısı şu anda ilk 500'ün içinde değil. Bunun temelinde sadece ekonomik gelişmeler değil, dijital dönüşüme ayak uyduramama var. Endüstri 4.0'ın konuşulduğu bir dönemde iş gelişiminin en önemli parametresi, şirketlerin ve bireylerin dijitalleşmesi." dedi.



Bugün profesyonel yöneticiler ve şirketlerin, 7 gün 24 saat gerçek zamanlı birbirlerine bağlı olmak istediklerini anlatan Kızıldağ, "Önümüzdeki 5 yıl içinde şirketler kendilerini geliştirebilmek için dijital portföylerini genişletecekler. Kendi verilerini müşterilerine açacaklar. Bütün bunlar Endüstri 4.0'a götüren en önemli parametreler." diye konuştu.



Accenture, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle Türkiye'nin dijital endeksini hazırladıklarını söyleyen Kızıldağ, Vodafone Türkiye olarak Türkiye'de işletmelerin rekabet için ihtiyaçlarını belirlemek üzere, "Yarına Hazırım Platformu"nu geliştirdiklerini ifade etti.



"Firmaların dijital yol haritalarını çiziyoruz"



Kızıldağ, bu platformla işletmelerin dijital olgunluğunu ölçtüklerini ve firmaların dijital yol haritalarını çizdiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Platformla 2014 yılının temmuz ayından bu yana toplam 50 bin küçük ve orta büyüklükte işletme, ek olarak 3 bine yakın büyük işletmenin dijitalleşme endeksini hesapladık. Bu kapsamda, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin dijital karne notunu 2015 yılında yüzde 60 olarak tespit ettik. Daha sonra yaptığımız çalışmalarla bunu 2016'da yüzde 61'e çıkardık. Hedefimiz daha büyük. Türkiye'nin dijitalleşme endeksini yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Çalışmanın yaygınlaşmasıyla daha iyi hedefler belirleyebiliyorsunuz."



Nesnelerin internetinin konuşulduğu bu dönemde kurumların, akıllı şehirlerin, bireylerin ve şirketlerin, dijital dönüşüm hedefine doğru ilerlediklerini anlatan Kızıldağ, "Dijitalleşme gayri safi milli hasılada çok önemli artış sağlıyor. Özellikle büyük şehirlerde, akıllı hastaneler ve akıllı şehirler projeleriyle ilgili bir örnek vermek istiyorum; GSMH'da akıllı şehirlerin yüzde 15 payı var. Dolayısıyla bu kadar büyük 2023 hedeflerinin olduğu yerde de kurumların veya şirketlerin verilerini ve tedarik zincirlerini dijitalleştirerek daha iyi ve karlı konuma geleceklerini öngörüyoruz." dedi.



Akıllı şehirler



Kızıldağ, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar olacağının ve bunun yüzde 75'inin büyük şehirlerde yaşayacağının öngörüldüğüne, bu nedenle şehirlerin de akıllı hale gelmesi gerektiğine dikkati çekti. Kızıldağ, şöyle konuştu:



"Akıllı şehirlerin birçok modeli var. Akıllı şehirlerin vatandaşların isteğine ve talebine göre dizayn edilmesi önem arz ediyor. Çünkü vatandaşın isteğiyle şehirlerin akıllı olması arasında çok önemli bir korelasyon var. Onun için bunu atlamamamız lazım. Vodafone olarak bununla ilgili Türkiye'de çalışmalar yapıyoruz. 'Şehir Sizin Platformu' üzerinden gittiğimiz şehirlerde vatandaşlara 'Siz bu şehirden ne bekliyorsunuz?', 'Farklı neler yapmak istiyorsunuz?' sorularını sorduk. Bu talepleri aldıktan sonra şehirlerde, belediyelerde nasıl dijital ortamda daha iyi hale getirileceğini araştırdık."



Alzaymır hastalarına dijital takip



Kızıldağ, dijitalleşmenin şehir ve insan hayatına getirdiği yeniliklere işaret ederek, şunları söyledi:



"Bursa Büyükşehir Belediyesi alzaymır hastalarını dijital ortamda takip edebiliyor. Bugün artık hafriyat kamyonları sim kartlarla takip edilebiliyor. Bahçeler sim kartlarla zamanında sulanabiliyor. Arızalar vatandaş ihbarından önce tespit edilerek hizmetin aksamaması için hemen müdahale ediliyor. Artık belirli sınırlar içindeki telsiz konuşmaları bas-konuş sistemiyle daha fazla kapsama alanında yapılarak, belediye hizmetleri artırılabiliyor. Dolayısıyla akıllı kentler, hastaneler, şehirler, yollar, arabalar ve işletmelerin hepsi 2023 hedeflerine varmada çok önemli parametreler."