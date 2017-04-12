Dijitalleşen KOBİ'ler müşteri ilişkilerini de online yönetiyor

GD Holding bünyesinde geliştirilen TRCRM ile KOBİ'ler profesyonel bir CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) sisteminde olması gereken tüm özelliklerle iş süreçlerini kolayca takip edebiliyor, verimliliğini ve işletmelerinin kârlılığını artırabiliyor.

Gelişen yazılım ve internet teknolojileri iş dünyasında da büyük değişimleri beraberinde getiriyor. Uygun maliyetli çözümler, sadece büyük ölçekli işletmelerin değil, KOBİ'lerin de teknolojinin sağladığı avantajlardan yararlanmalarına yardımcı oluyor. Dijitalleşerek çağa ayak uydurmayı başaran KOBİ'ler, rekabet avantajı elde ediyor ve başarıyı yakalıyor.

Günümüzün yoğun rekabet koşulları müşteriyi çekme ve elde tutmanın önemini geçmişe oranla çok daha fazla artırıyor. Yeni bir müşteri kazanmanın eski bir müşteriye satış yapmaktan 6 kat daha maliyetli olduğu ve memnuniyetsiz bir müşterinin yaşadığı olumsuz deneyimi ortalama 8 kişi ile paylaştığı düşünüldüğünde, müşteri ilişkileri yönetiminin önemi daha iyi anlaşılıyor.

Üstelik yıllık müşteri sadakatini sadece yüzde 5 artıran bir işletmenin kârını yüzde 25 ile 85 arasında artırdığı, yeni bir müşteriye ürün satma olasılığı yüzde 15 iken mevcut müşteriler için bu olasılığın yüzde 50 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, müşteri ilişkilerini teknolojinin yardımı ile yönetmek neredeyse kaçınılmaz bir hal alıyor.

CRM süreçlerinde BT'nin avantajları

GD Holding bünyesinde geliştirilen TRCRM de özellikle KOBİ'lerin iş süreçlerinde bilişim teknolojilerinden en iyi ve en kolay şekilde faydalanmalarını amaçlıyor. KOBİ'ler TRCRM ile profesyonel bir CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) sisteminde olması gereken tüm özelliklerle iş süreçlerini kolayca takip edebiliyor, kârlılık ve verimliliklerini artırabiliyor.

TRCRM, doğru ürün ya da hizmeti, doğru müşteriye, doğru fiyatla, doğru yerde ve doğru zamanda sunmaya yardımcı olurken, uzun süreli ve kazançlı müşteri ilişkileri oluşturulmasında ve pazarlama, satış ve servis süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilerek işletmelerin müşteri odaklı bir yapıya kavuşmasında rol oynuyor.

Entegre e-ticaret altyapısı

TRCRM'in entegre e-ticaret altyapısı özelliği sayesinde KOBİ'ler kendilerine ait e-ticaret sitesini hemen oluşturarak online satışa başlayabiliyorlar. Entegre VoIP altyapısı ise telefon çağrılarının TRCRM sistemi üzerinden yönetilebilmesini sağlıyor. Bulut bilişim teknolojisinden yararlanan çözüm, bu sayede KOBİ'lere herhangi bir kurulum, sunucu ve lisans maliyeti getirmiyor. Kullanıcılar sistemdeki tüm güncelleme ve yeniliklerden otomatik olarak faydalanırken, yedekleme sistemi sayesinde veri kaybetme sıkıntısı da yaşamıyorlar.

2015 yılından bu yana hizmet veren TRCRM'in avantajlarından bugüne dek yaklaşık 5.000 KOBİ yararlandı. Çözüm, bilişimden hizmete, tekstilden mağaza ve yeme-içmeye kadar her sektör tarafından kullanılabiliyor. Ayrıntılı bilgi www.trcrm.com adresinden alınabiliyor.

TRCRM temel özellikler:

Müşterileriniz veya diğer kontaklarınızla ilgili tüm bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Tekliflerinizi online olarak gönderebilir, daha hızlı ve daha yüksek oranda satışa çevirebilirsiniz.

Satışlarınızı ve satış ekibinizi kolayca yönetebilirsiniz.

Hedef kitlenizi ve potansiyel müşterilerinizi artırabilirsiniz.

Daha etkili pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz.

Online Destek Yönetimi ile müşteri memnuniyeti ve sadakatini artırabilirsiniz.

Tek bir tıkla e-ticaret sitenizi açabilirsiniz.

Telefon çağrılarınızı VoIP altyapısı ile CRM üzerinden yönetebilirsiniz.