Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret" Raporu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, "Ödeme sistemlerinde dünyada parmakla gösterilen ilk 3 ülkeden biriyiz." dedi.



TÜSİAD tarafından The Boston Consulting Group (BCG) ve GittiGidiyor'un desteğiyle hazırlanan "Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret" raporunun tanıtım toplantısında konuşan Canko, Türkiye'nin ödeme sistemlerindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Canko, "Ödeme sistemlerinde dünyada parmakla gösterilen ilk 3 ülkeden biriyiz. İşlem hacmimizle, inovasyonumuzla, güvenliğimizle, her anlamda çok iyi bir ödeme sistemi altyapımız olduğunu söyleyebilirim." dedi.



Türkiye'nin 60 milyon adet kredi kartı,120 milyon adetlik banka kartıyla yaklaşık 180 milyon adetlik kart portföyü bulunduğunu ifade eden Canko, "Genelde bir ülkede e-ticaret konuşulduğu zaman ilk şikayet edilen konu ödeme sistemleri altyapısı iken, bizim en iyi altyapıyı sağladığımızı, Türkiye e-ticaret sektörüne en güzel ortamı sunduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla 'e-ticarette ödeme sistemi olarak neresindesiniz' derseniz, dünyanın zirvesindeyiz." diye konuştu.



"Bitcoin gibi kripto paralar ve kripto teknolojiler için Türkiye'de henüz erken"



Soner Canko, Türkiye'de e-ticaretin önünde ödeme sistemleri ve hukuk olarak hiçbir problem olmadığını belirterek, sektörün en önemli sorunlarından birinin lojistik olduğunu vurguladı.



Canko, şöyle devam etti:



"Bizim gibi beyaz yakalıların bugün nerede, nasıl, hangi şekilde teslimat alacağına karar veriyor olması temel bir hak. İkinci sorun ise müşteri hizmetleri. Bugün hangi markadan alışveriş yaparsanız yapın mağazada gördüğünüz ilginin, sevginin, hürmetin yüzde 1'i bazen dijitalde olmuyor. Bu iki konuyu sektörün gündemine, kullanıcı görüşü olarak bırakmak istiyorum."



Dünyadaki ödeme trendlerine değinen Canko, bir tür dijital para olarak nitelendirilebilen Bitcoin'in popüler hale geldiğini, 16'dan fazla ülkenin Bitcoin ve benzerlerini legal olarak kabul etmek için çalışmalara başladığını kaydetti.



Canko, Bitcoin gibi kripto paralar ve kripto teknolojiler için Türkiye'de henüz erken olduğunu, atılan bir adım bulunmasa da dünyada ve Türkiye'de yeni kripto teknolojiler üzerine bir akım bulunduğunu söyledi.