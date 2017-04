Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret" Raporu

The Boston Consulting Group (BCG) Kıdemli Proje Yöneticisi Ozan Özaşkınlı, dünyada internet penetrasyonunun çok hızlı geliştiğini, şu anda iki kullanıcıdan birinin internete erişimi olduğunu belirterek, "2012 yılında 0,6 trilyon dolar olan e-ticaret, artık 1,6 trilyon dolar seviyesinde. 2020'de 3 trilyon dolara çıkmasını bekliyoruz." dedi.



TÜSİAD tarafından BCG ve GittiGidiyor'un desteğiyle hazırlanan "Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret" raporunun tanıtım toplantısında "Dünyada Dijital Ekonominin Gelişimi" başlıklı bir sunum yapan Özaşkınlı, dünyada e-ticaretin büyümeye devam ettiğini ve daha da büyüyeceğini ifade etti.



Özaşkınlı, "Türkiye'de e-ticaret dünya ortalamasından çok daha hızlı bir şekilde büyüyor ama hala hak ettiği yeri alabilmiş değil. Çok büyük bir potansiyel var. Yapılması gereken geliştirme alanları fazla seviyede. Bundan sonra klasik perakende ve KOBİ'lerin e-ticarete katılımını daha fazla artırmamız gerekiyor." diye konuştu.



Dünyada internet penetrasyonunun çok hızlı geliştiğini ve şu anda iki kullanıcıdan birinin internete erişimi olduğunu belirten Özaşkınlı, "e-ticaret dünyada çok hızlı büyüyor. 2012 yılında 0,6 trilyon dolar olan e-ticaret, artık 1,6 trilyon dolar seviyesinde. 2020'de 3 trilyon dolara çıkmasını bekliyoruz. Buradaki büyüme çok hızlı ama toplam perakendeye baktığımızda e-ticaret 2020 yılında yüzde 12 seviyelerinde olacak. Dolayısıyla çok daha hızlı büyüme potansiyelinin olduğu ortada." ifadelerini kullandı.



Gelişen e-ticarette pazar yerleri ve sınır ötesi ticaretin önemli konular olduğunu vurgulayan Özaşkınlı, bugün e-ticaretteki payı 400 milyon dolar olan sınır ötesi ticaretin, 2020'de 2,5 kat artarak 1 trilyon dolara ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.



Ozan Özaşkınlı, mobil taraftaki ticaretin çok hızlı ilerlediğini, şu anda yaklaşık iki e-ticaret işleminden bir tanesinin mobil üzerinden yapıldığını belirterek, "Bu nedenle hayatımızda oldukça farklı değişimler olmaya başladı. Müşteriler artık satış öncesi, sırası ve sonrasında tek bir kanalla değil, birden fazla kanalla etkileşim içinde. Bu yüzden firmalar da artık geleneksel kanaldan çoklu kanala geçerek müşteriye ulaşmaya başladı. Çok kanallı pazarlama stratejisi önemli potansiyeller barındırıyor." şeklinde konuştu.



Özaşkınlı, gelecekte teknolojik trendlerin e-ticareti şekillendireceğini ve değiştireceğini, firmaların bu değişimleri süreçlerine entegre etmesinin önemli olduğunu söyledi.



GittiGidiyor Strateji Direktörü Murat Özalp da Türkiye'de e-ticaretin bir sonraki sıçramasını yapabilmesi için artık klasik perakendeciler ve KOBİ'lerin e-ticaret faaliyetlerini artırması gerektiğini, bir sonraki sıçramanın buradan geleceğini söyledi.



Özalp, 2016'da Türkiye'de online perakende hacminin önceki yıla göre yüzde 32'lik büyüme ile 17,5 milyar liraya ulaştığını, Türkiye'de e-ticaret penetrasyonunun geçen yıl yüzde 3,5'e ulaştığını, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payında dünya ortalamasının yüzde 8,5 seviyesinde olduğunu, bunun da Türkiye'nin önünde uzun bir yol olduğunu gösterdiğini kaydetti.



Pazar yerleri konusunda Türkiye'nin hızlı ilerlediğini, sektör oyuncularının çoğunun pazar yeri modelini benimsediğini ifade eden Özalp, mobilin e-ticaret içindeki payının yüzde 9'dan yüzde 19'a ilerlediğini, dünya ortalamasının yüzde 44 olduğu düşünüldüğünde Türkiye'nin katedeceği çok yol bulunduğunu söyledi.



Özalp, ABD'deki ilk 100 perakendeci arasında kendi web sitesinden direkt e-ticaret yapmayan oyuncu sayısının 6, Türkiye'de ise bu rakamın 35 olduğunu bildirdi.



"Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret" raporuna göre, Türkiye, 46 milyon internet kullanıcısı ve yüzde 58'lik internet penetrasyonu ile dünyadaki önemli oyuncular arasında yer alıyor. 2013-2016'da ortalama yüzde 34 büyüyen perakende e-ticaret hacmi, 2016 yılı itibarıyla TÜBİSAD ve ETİD tarafından hazırlanan çalışmaya göre 17,5 milyar liralık hacme ulaştı.



Mobil tarafta, geçen yıl yüzde 65'e ulaşan akıllı telefon penetrasyonu ile Türkiye, yüzde 60 olan dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Rapora göre, Türkiye'nin e-ticaret büyümesi bugüne kadar daha çok sadece online kanalda rekabet eden oyuncular tarafından tetiklenirken, klasik perakendecilerin e-ticaret faaliyetlerine hız vermesi gerekiyor. Klasik perakendecilerin e-ticaret sektöründen aldığı payın yüzde 30 civarında olduğu tahmin ediliyor.



Tüketici algısı tarafında, dünyada e-ticaretin en önemli değer önerisi "kolaylık", Türkiye'de ise "ucuzluk" olarak öne çıkıyor. Türkiye'de her 3 internet kullanıcısından biri online alışveriş yaparken, online alışveriş yapan her 4 müşteriden biri de alışveriş işleminde sorun yaşadığını belirtiyor.