Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret" Raporu

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 8.5'lara ulaşmış vaziyette. Ülkemizde de e-ticaret büyümesini sürdürüyor. Yakalanan ivmeye rağmen e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay 2016 itibarıyla yüzde 3,5 seviyesinde." dedi.



TÜSİAD tarafından The Boston Consulting Group (BCG) ve GittiGidiyor'un desteğiyle hazırlanan "Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret" raporunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik, dijital ekonominin son yıllardaki gelişimine işaret ederek, dünya nüfusunun yaklaşık yarısı, yüzde 46'sının, internet kullanıcısı olduğunu belirtti.



Bunun önemli bir oran olduğunu dile getiren Bilecik, diğer yandan neredeyse 3,5 milyarın üzerindeki kişinin de hala internet bağlanlantısının olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"2020 yılında mobil kullanıcı sayısının 5,5 milyara ulaşması ve bunun dünyada elektrik ve temiz suya ulaşabilen veya araba sahibi insan sayısından daha fazla olması öngörülüyor. İş dünyası tarafına baktığımızda, yenilikçi iş modelleri ve ticaret olanakları, günlük iş hayatımıza giren robotlar, dronelar gibi teknolojik unsurlar hem üretimi ve hizmet sunum süreçlerini, hem de kurumların yapı ve işleyişlerini baştan aşağı dönüştürmekte.



Tüketici tercihlerinin sınır tanımadığı ve beklentilerin hızla yükseldiği bir dönemdeyiz. ve bu eğilim artarak devam edecek. Bu koşullarda verimlilik ve rekabet baskısı yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı, ürün ve hizmetlerin tasarım, üretim ve sunumunda teknolojiyi odağa almayı gerektiriyor. Kısacası, kurumların dijitalleşmesi, gelecekte hayatta kalabilmeleri için yaşamsal ve en kritik konu haline geliyor."



"Dijital ekonomiyi çalışmalarımızın merkezine koyduk"



TÜSİAD Başkanı Bilecik, küresel dinamiklerin hızla değiştiği günümüzde, Türkiye'nin de dev dijital dönüşüm dalgasında ayakta kalacak ekonomiler arasında yer almayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.



Bu nedenle hem rekabet edilen hem de ulaşma hedefi güdülen ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Bilecik, şöyle devam etti:



"Dijital dönüşümü sağlayacak tedbirleri eş zamanlı hayata geçirmeye kararlılıkla devam etmeliyiz.TÜSİAD olarak biz de bu anlayışla dijital ekonomiyi çalışmalarımızın merkezine koyduk, bu konunun üstünde ısrarla duruyoruz.

Kurumlarımızın dijital devrimde ayakta kalmaları için dijital vizyona sahip liderliğe ve dijital stratejilere ihtiyaç duyulduğu konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.



Büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere kadar, dijital dönüşüm için gerekli altyapı, insan kaynağı gibi temel gereksinimleri ele alan çalışmalar yürütüyoruz.



Dijitalleşme süreci içerisinde, ekonominin itici gücü olabilecek, son derece güçlü potansiyele sahip elektronik ticaret de bu anlamda ilgi alanımızda. E-ticaretin önümüze getirdiği fırsatlarla karşı karşıyayız."



Bilecik, dünyada e-ticaretin güçlü bir büyüme trendi sergilediğine dikkati çekerek, dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın yüzde 8,5'lere ulaştığını, Türkiye'de de büyümesini sürdüren e-ticarette yakalanan ivmeye rağmen toplam perakendeden aldığı payın 2016 itibarıyla yüzde 3,5 seviyesinde olduğunu aktardı.



Sektör potansiyeli dikkate alındığında Türkiye'de gelişim alanı mevcut olan sektörde daha çok gidilecek yol bulunduğunu ifade eden Bilecik, bu gelişim alanındaki fırsatların doğru şekilde değerlendirilmesi halinde e-ticaretin ekonomide hak ettiği yeri alacağı değerlendirmesinde bulundu.



Bilecik konuşmasında bu anlamda yapılması gerekenlere vurgu yaparak şu bilgileri verdi:



"E-ticareti bir ekosistem olarak düşünmek durumundayız. Teknik altyapı ve lojistikten, internet girişimciliğine, finansal altyapıdan alternatif ödeme sistemlerine ve sağlıklı bir mevzuat yapısına kadar her unsur bütünlük içinde ele alınmalı ve geliştirilmeli. Bu kapsamda atılması gereken adımların, son derece etkin bir program çerçevesinde, sektörün ve kamunun katılımıyla ve hızla hayata geçirilmesini çok önemli görüyoruz.



Sektör ve idari yapı arasında etkili ve yapıcı iletişimin, kamu tarafında e-ticaret ile ilgili eşgüdümü güçlendirici bir mekanizmanın çok faydalı olacağını da düşünüyoruz.



Ülkemizde klasik perakende firmalarının ve KOBİ'lerin henüz e-ticaretin nimetlerinden yeterince yararlanmadığını söyleyebiliriz. E-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olmalarını bu anlamda çok önemsiyoruz. "



"Türkiye'de dijital okuryazarlığın geliştirilmesi önemli"



Bilecik, alınacak aksiyonlarla Türk firmalarının dünya çapında bilinirliğini, pazar payını ve e-ihracatını artırmasının mümkün olduğunu belirterek, konunun tüketici tarafında ise, internete erişimin yaygınlığı kadar, bireylerin, internetin nasıl işlediği ve kendilerine ne gibi fayda ve hizmetler sağlayacağı hakkında bilinçli olmasının da büyük önem taşıdığını söyledi.



Türkiye'de artan internet kullanım oranlarına atıfta bulunan, e-ticaret ile ilgili tüketici algısının güçlendirilmesi ve Türkiye'de dijital okuryazarlığın geliştirilmesi konularının altını çizen Bilecik, "Elbette e-ticaret sektörümüzü büyütecek tüm bu unsurlar, ancak iletişim ve bilgiye erişim hakkının güvence altına alındığı, özgür internet ortamının güçlendirildiği bir iklimde anlamlıdır." diye konuştu.