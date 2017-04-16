Dijitalis Kimdir?

Wise TV'ye konuşan Dijitalis Genel Müdürü Tolga Yanaşık, Dijitalis'in müşterilerine sağladığı faydalardan bahsetti.



Dijitalis olarak üretim ve lojistik sektörlerini planlama hizmeti verdiklerini belirten Dijitalis Genel Müdürü Tolga Yanaşık, "Yaptığımız iş esasında biraz daha geleceğe bakıp, şirketlerin bu günden vereceği kararları, deneme yanılma usulü ile değil, çünkü günümüzde birçok şey bu şekilde ilerliyor. Bir yatırıma karar veriyorlar. Depo içerisinde birtakım otomasyon sistemlerine karar veriyorlar ama bunun ne kadar iyi ve ya kötü olduğunu operasyonlar başladıktan sonra, iş yürümeye başladıktan sonra görüyorlar. Çoğu zaman şunu duyuyoruz; "Ah keşke öyle yapmasaydık, böyle yapsaydık, daha iyi olurdu." Bizim şirket olarak yaptığımız şey, beraber çalıştığımız firmaların geleceğe bakarak kararlarını bugünden görmelerini sağlıyoruz. ve sanal bir ortamda simülasyonlar vasıtasıyla, "Bugün bunu yaparsam, 3-6 ay sonra bununla karşıları mı?" gibi soruları daha o anda görmelerini sağlıyoruz. Bu sayede deneme yanılmalardan ve pahalı maliyetler olacak yanlış kararlardan kurtarıyoruz müşterilerimizi." dedi.