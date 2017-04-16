Dijitalis'in Fark Yaratan Tedarik Zinciri Yönetimi

Wise TV'ye konuşan Dijitalis Genel Müdürü Tolga Yanaşık, Dijitalis'in tedarik zincirini nasıl farklılaştırdığına dair bilgiler verdi.



Dijitalis kadrosunda, bu konuda oldukça tecrübeye sahip ve birçok projede çalışmış, endüstri mühendisi danışman arkadaşları olduğuna vurgu yapan Dijitalis Genel Müdürü Tolga Yanaşık, "Bu danışman arkadaşlarımız yaptıkları çalışmalarda da teknolojinin en son aşaması olan çok kuvvetli analiz ve optimizasyon araçları kullanıyorlar. Bu bakımdan yapılan çalışmalara, afaki ya da sözel değil, tamamen matematiksel ve bilimsel ispatlara dayalı olarak çözüm önerileri sunuyoruz müşterilerimize. Onlar da büyük bir güven içerisinde, yanılmayacaklarına emin olarak doğru kararları verebiliyorlar." dedi.