Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama

Türkiye'nin ilk online tematik işletme okulu Univerist Business School, bünyesinde Yönetim ve Liderlik eğitim programı veriyor.
"Günümüz pazarlama dünyasında dijital pazarlama olmadan var olmak imkansız. Bu sebeple kendini dijital pazarlama üzerine geliştirmek isteyen sizleri bu program sayesinde dijital dünya terminolojisine hakim, son trendlerden haberdar, bir fikrin stratejisini oluşturmayı bilen, dijital araçları kullanarak çok yönlü online-offline entegre projeler yaratabilecek birer birey haline getirmek bizim amacımız.
Program dahilinde çağdaş pazarlama öğeleri ve yeni medya düzeni size örneklerle aktarılırken, markalar için dijital araçları kullanılarak online stratejileri uygulamalı olarak geliştirme şansı bulacaksınız. Bu sayede dijital bir fikrin oluşması ve yaratılması sürecini hem dijital ajans gözüyle hem de marka gözüyle başından sonuna görmüş olacaksınız."
Program sayesinde;
Markalar için online stratejilerin geliştirilmesi
Dijital araçları kullanarak uygulama çalışmalarının yapılması
Dijital medya stratejilerinin belirlenmesi ve yönetilmesi
Sosyal Medya Mecralarının marka stratejileri doğru ve aktif dahilinde kullanılması
Sosyal Medya Mecralarının entegre bir şekilde yönetilmesi
Kimler Katılmalı
Dijital ajanslarda kariyer yapmak isteyen, kurumsal şirketlerde dijital ajansları yönetecek olan marka yöneticileri
Kendi dijital ajansını kurmak isteyen girişimciler
Dijital dünya trendlerini takip etmek ve geride kalmamak için kendini geliştirmek isteyen çalışanlar
Bir kurumun dijital departmanında çalışmak isteyen geleceğin uzmanları
Program İçeriği
Dijital Pazarlamaya Giriş; A'dan Z'ye Dijital Pazarlama
Sosyal Medyaya Giriş - Sosyal Medyada Pazarlama İletişimi
Arama Motoru Reklamcılığı ve Medya Planlama
Dijitalde Alternatif İletişim Kanalları
Ölçümleme, Monıtorıng, Raporlama ve Analiz
Dijital Pazarlama Projelerinin Yönetim Süreçleri
Mobil Pazarlama - Dijital Crm ve Kriz Yönetimi
Content Marketıng- Dijital Pazarlama Dünyasında Son Trendler
Eğitim Genel Özellikleri:
Eğitim, uzaktan (Online) eğitimdir. Eğitim yeri, Univerist® Business School Uzaktan Eğitim Merkezi'dir.
Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili .pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.
Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar.
Eğitim sonunda öğrenciler, Mikro MBA Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde Mikro MBA sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.
Öne Çıkanlar;
Univerist® EducationCompany Markası ile Kaliteli eğitim
Uygun fiyat
Hızlı ve kolay kullanım
Verimli ve güncel içerik *Eğitim notları (Word – PDF)
Uzmanlık Sertifikası *Bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim
-Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizi kolayca ilerletme imkanı…
Eğitimin Süresi: Tahmini Olarak: 180 Dakika
Eğitimin Kullanım Süresi:
Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
Sertifikasyon:
Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift sertifika verilmektedir.
Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama
Türkiye'nin ilk online tematik işletme okulu Univerist Business School, bünyesinde Yönetim ve Liderlik eğitim programı veriyor.
Türkiye'nin ilk online tematik işletme okulu Univerist Business School, bünyesinde Yönetim ve Liderlik eğitim programı veriyor.