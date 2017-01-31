Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama

Türkiye'nin ilk online tematik işletme okulu Univerist Business School, bünyesinde Yönetim ve Liderlik eğitim programı veriyor.



"Günümüz pazarlama dünyasında dijital pazarlama olmadan var olmak imkansız. Bu sebeple kendini dijital pazarlama üzerine geliştirmek isteyen sizleri bu program sayesinde dijital dünya terminolojisine hakim, son trendlerden haberdar, bir fikrin stratejisini oluşturmayı bilen, dijital araçları kullanarak çok yönlü online-offline entegre projeler yaratabilecek birer birey haline getirmek bizim amacımız.



Program dahilinde çağdaş pazarlama öğeleri ve yeni medya düzeni size örneklerle aktarılırken, markalar için dijital araçları kullanılarak online stratejileri uygulamalı olarak geliştirme şansı bulacaksınız. Bu sayede dijital bir fikrin oluşması ve yaratılması sürecini hem dijital ajans gözüyle hem de marka gözüyle başından sonuna görmüş olacaksınız."



Program sayesinde;



Markalar için online stratejilerin geliştirilmesi



Dijital araçları kullanarak uygulama çalışmalarının yapılması



Dijital medya stratejilerinin belirlenmesi ve yönetilmesi



Sosyal Medya Mecralarının marka stratejileri doğru ve aktif dahilinde kullanılması



Sosyal Medya Mecralarının entegre bir şekilde yönetilmesi



Kimler Katılmalı



Dijital ajanslarda kariyer yapmak isteyen, kurumsal şirketlerde dijital ajansları yönetecek olan marka yöneticileri



Kendi dijital ajansını kurmak isteyen girişimciler



Dijital dünya trendlerini takip etmek ve geride kalmamak için kendini geliştirmek isteyen çalışanlar



Bir kurumun dijital departmanında çalışmak isteyen geleceğin uzmanları



Program İçeriği



Dijital Pazarlamaya Giriş; A'dan Z'ye Dijital Pazarlama



Sosyal Medyaya Giriş - Sosyal Medyada Pazarlama İletişimi



Arama Motoru Reklamcılığı ve Medya Planlama



Dijitalde Alternatif İletişim Kanalları



Ölçümleme, Monıtorıng, Raporlama ve Analiz



Dijital Pazarlama Projelerinin Yönetim Süreçleri



Mobil Pazarlama - Dijital Crm ve Kriz Yönetimi



Content Marketıng- Dijital Pazarlama Dünyasında Son Trendler



Eğitim Genel Özellikleri:



Eğitim, uzaktan (Online) eğitimdir. Eğitim yeri, Univerist® Business School Uzaktan Eğitim Merkezi'dir.



Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili .pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.



Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar.



Eğitim sonunda öğrenciler, Mikro MBA Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde Mikro MBA sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.



Öne Çıkanlar;



Univerist® EducationCompany Markası ile Kaliteli eğitim



Uygun fiyat



Hızlı ve kolay kullanım



Verimli ve güncel içerik *Eğitim notları (Word – PDF)



Uzmanlık Sertifikası *Bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim



-Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizi kolayca ilerletme imkanı…



Eğitimin Süresi: Tahmini Olarak: 180 Dakika



Eğitimin Kullanım Süresi:



Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.



Sertifikasyon:



Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift sertifika verilmektedir.